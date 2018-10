Spaanse pers prijst Club Brugge: “Een lovenswaardige tegenstander”

De twee goals en assist van Antoine Griezmann domineren de Spaanse sportpers vanmorgen. Club Brugge wordt met respect behandeld door de Madrileense kranten. Marca noemt Club “lovenswaardig”, “El Mundo” gebruikt de term “ruig”. Zowel AS als El País noemt blauw-zwart een “vervelende tegenstander”. “De fijnzinnigheid en geslepenheid van Griezmann en de zuivere passing van Lemar maakten het verschil tegen een behoorlijk Club”, vat El Pais de wedstrijd samen.

AS is gul met punten en geeft het volledige middenveld van Club twee sterren in de spelersbeoordeling. Danjuma wordt uitgeroepen tot de “Dandy” van de match. “Zijn goal was onstopbaar en van het soort dat prijzen doet winnen”, schrijft de krant. “Maar ook met zijn diepgang was hij gevaarlijk.” AS geeft ook een speciale vermelding aan Openda. “Nam bijna het been van Lemar als souveniertje mee naar huis, vijf minuten na zijn invalbeurt.”

Marca gaf alle spelers van Club een individuele bespreking. Over Mechele: “Deinsde niet terug voor een man-tegen-man-gevecht met Costa, volgde hem als zijn schaduw.” Over Rits: “Was het epicentrum van de muur die Club had opgeworpen.” Over Schrijvers: “Raakte amper een bal.” En over Wesley: “Zorgde voor meer last met zijn lichaamsbouw dan met zijn doelkansen.” Ivan Leko ten slotte kreeg drie sterren: “Haalde het maximum uit deze groep.”

Ook de fans van Club kregen lof. “De afstand tussen de lijnen gaf Club de kans te schitteren voor hun 3.000 enthousiaste fans”, schrijft El Pais. “Wesley en op de flanken Vlietinck en Danjuma dreigden op de helft van Atletico.”

Alle kranten citeerden Leko die het had over “het grote compliment van Simeone”. De Argentijnse trainer had zich aangepast aan het systeem van Leko. “We hebben laten zien dat we in België ook kunnen voetballen”, citeert Marca de Kroaat.

Heksen op Spaanse nieuwssites

De Spaanse nieuwssites vonden vooral hun inspiratie in het Spaanse woord “Brujas”, dat naast Brugge ook “heksen” betekent. Dat en de vergelijking met de moeilijke Champions League-campagne van vorig jaar waarin Atlético thuis verloor van Chelsea en gelijkspeelde tegen Qarabag, het lelijke eendje van de groep.

“Even hoorde je enkel de Belgen zingen”

“Simeone wilde niet dat Assepoester net als vorig jaar een heks zou worden. Hij ging op zoek naar de kristallen schoen en liet Atlético spelen als een spiegel van Club Brugge, met drie centrale verdedigers en oprukkende flanken”, klinkt het wat geforceerd op de website van AS. “Maar de eerste helft was zoals tegen Qarabag vorig jaar: slordig en zonder diepgang. Met Koke die verloren liep leek alleen Lemar tussen de lijnen te weten hoe hij de weg naar doel kon vinden. Hij zou ook de spoken verjagen toen hij Griezmann vond aan de tweede paal, waarna de Fransman na een knappe controle en met de nodige finesse met links de bal in doel plaatste. Maar daar leek Atlético genoegen mee te nemen, waardoor Brugge weer kon groeien. Zes minuten voor de pauze scoorde Danjuma dan ook een doelpunt dat zelfs de Puskas Award kan winnen: een niet te stoppen bal en een paar minuten hoorde je enkel de Belgen zingen.”

“Na de pauze veranderde Simeoni naar een 4-4-2 en Oblak kwam niet meer in beeld. Een fel Atlético wilde duidelijk niet dezelfde fout maken als vorig jaar en drukte Brugge achteruit. Vooral Griezmann speelde sterk en toonde waarom hij was gebleven: voor Europese avonden zoals deze. Meteen na het derde doelpunt werden met het eindsignaal de boze geesten uit Brugge definitief weggeblazen.”

“Griezmann vliegt zonder bezem”

“Griezmann is van goud, een goed Atletico werd enkel verontrust door een prachtgoal van Danjuma”, staat op de site van Marca, dat echter ook op die heksentoon bleef doorgaan. “Monsieur Antoine had zijn tovenaarshandleiding erbij gehaald om Brugge te ontmantelen. De man die vliegt zonder bezem was de man van de match. Griezmann is talent en Griezmann is werkkracht. Helaas toonden zijn ploegmaats dat het niet zo gemakkelijk is om het gemakkelijk te maken, alleen met Lemar klikte het. Na het eerste doelpunt plooide het team zoals wel vaker helemaal terug. Costa was een grap: hij was boos op alles en iedereen maar misschien is het raadzaam vooral eens naar zichzelf te kijken. Hij liet Griezmann wel nog een tweede keer scoren maar heeft vooral zelf een toverdrankje nodig nadat hij geblesseerd uitviel. Na rust was er controle op het middenveld en Griezmann deed de rest. De wedstrijd was van Antoine. Van de tovenaar Antoine.”

“Rebels Brugge”

“Atlético telt een rebels Brugge uit”, is de titel op Mundo Deportivo. “Simeone had voor de wedstrijd gezegd dat Brugge geen probleem mocht zijn maar de ploeg bleek geen Assepoester en was niet naïef. Het was een rivaal die weet wat het kan, collectief sterk is en zijn wapens weet te gebruiken: de grootte van Wesley , de opkomende Vanaken,... Simeone paste zijn systeem aan en Griezmann zorgde voor de verdiende voorsprong. Maar vlak voor rust viel de gelijkmaker. Danjuma profiteerde van de passiviteit bij Arias en Koke vuurde een raket af die zelfs Oblak niet kon stoppen. Na rust gooide Simeone zijn aanpak om en kwam het enorme verschil in budget en kwaliteit tussen beide teams naar boven.”

“Griezmann maakt geesten bang”

“Griezmann was duidelijk vorige herfst nog niet vergeten, toen ze uit de Champions League werden geknikkerd”, stelde El Mundo vast. “Hij maakte de gesten bang en effende meteen het pad naar de volgende ronde. Club Brugge was niet de Assepoester zoals hun coach had gezegd maar speelde dapper. Dat merkte Atlético bijna vanaf het begin. Maar de nacht was voor Griezmann bestemd en eindigde met een glimlach en een zucht van oplichting. Ook Lemar was sterk: de Fransen slaagden erin het Belgische bolwerk te breken, dat nu rust wel met minder gif verscheen.”

“Letica deed alles wat niet mocht”

“Dankzij de finesse en slimheid van Griezmann en Lemar heeft Atlético zich ontdaan van een ongemakkelijk Brugge”, aldus El Pais. “Simeone paste zijn systeem aan maar de afstand tussen de linies stelde de bezoekers in staat om hun 3.000 enthousiaste supporters te tonen dat ze op de helft van de tegenstander konden spelen met Wesley en flankspelers Vlietinck en Danjuma. Club-doelman Letica deed bij de eerste goal echter alles wat een keeper in dergelijke situaties niet zou moeten doen. Hij haalde zijn schouders op en liet zich laat en slecht vallen.”