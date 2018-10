Brussel bant alle auto’s bij slechte luchtkwaliteit (maar vaak zal dat niet gebeuren)

Straks mogen we Brussel niet eens binnen­rijden op dagen dat de lucht te vuil is. Al is de grens om dat scenario in te schakelen wel heel hoog gelegd. “De kans dat dit gebeurt, is veeleer klein. Maar het kan wel voor een mentaliteitswijziging zorgen,” zegt Cathy Macharis van onderzoekscentrum Mobi (VUB).

Vooral in Brussel zit er veel fijn stof, NO 2 en CO 2 in de lucht. Af en toe worden de Europese normen van 40 microgram fijn stof per kubieke meter en 40 microgram stikstofdioxide zelfs overschreden. Dat heeft zware gevolgen voor de gezondheid.

Ouders komen in de hoofdstad ook steeds vaker in het verweer tegen de ongezonde lucht voor hun kinderen. Het zorgt ervoor dat luchtkwaliteit in Brussel, maar ook in heel Vlaanderen, een belangrijk thema is voor de lokale verkiezingen. En dat de politiek in actie is geschoten. Vrij radicaal zelfs.

Gratis vervoer

Sinds maandag is een actieplan tegen luchtvervuiling in Brussel van kracht. Wanneer de hoeveelheid fijn stof en vooral stikstofdioxide de pan uitswingt, gaan alarmbellen af. In een eerste fase vraagt de Brusselse regering de bevolking om de auto te laten staan, thuis te werken of de houtkachel niet meer aan te steken.

Maar wanneer het erger wordt, gaat het om meer drastische maatregelen: een beperking van de snelheid op de gewestwegen tot 50 km/uur, een verbod om met hout te stoken, gratis deelfietsen en nog opvallender: gratis openbaar vervoer. Brussels Verkeersminister Pascal Smet (SP.A) houdt er rekening mee dat dat twee tot drie keer per jaar gebeurt. “Er is zelfs al geld voor vrijgemaakt. Zo’n 400.000 euro per keer”, klinkt het. Bedoeling is dus om de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen.

Verbod om met de auto te rijden

In een worstcasescenario legt Smet zelfs al het verkeer aan banden. Enkel taxi’s, bussen, elektrische voertuigen en carpoolers mogen de stad dan nog in. Via camera’s en politiecontroles zal alles in de gaten worden gehouden.

Alleen zijn de normen die voor die drastische maatregel gelden (meer dan 100 microgram fijn stof per m3 en meer dan 200 microgram stikstofdioxide) nog nooit overschreden. De kans dat Brussel wordt afgesloten voor alle inwoners en pendelaars is dus niet echt groot.

En toch noemen specialisten het een goed en nodig plan. Een algemene ban van auto’s is weinig waarschijnlijk, maar het verkeer trager doen rijden en gratis openbaar vervoer aanbieden, kan wel effecten hebben, zegt Macharis. “Studies tonen aan dat gratis openbaar vervoer maar een beperkt aantal van de bestuurders doet overstappen, maar het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van het effect van hun verplaatsingsgedrag op de luchtkwaliteit en ze beginnen uit te kijken naar alternatieven. En deze maatregelen stimuleren dat”, zegt de onderzoekster.

Ook toxicoloog en professor aan de KU Leuven Ben Nemery is positief, al denkt hij dat het op het terrein niet veel effect zal hebben. “Belangrijker is dat het mensen aanzet tot denken en dat ze zich anders gaan gedragen.” Het Brussels plan is overigens een uitloper van de lage-emissiezone die er sinds begin dit jaar van kracht is. Vervuilende dieselwagens mogen er niet meer in. En sinds maandag wordt daar effectief tegen opgetreden. Wie de regel aan zijn laars lapt, riskeert een boete van 350 euro. En die kan voor hardleerse bestuurders oplopen tot 1.400 euro.