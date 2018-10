Onaangename verrassing voor Belgische die (net als zoveel landgenoten) over de grens ging shoppen bij Auchan

Je mag als Belg niet zomaar alles kopen wat je wil in Frankrijk. Dat heeft een vrouw uit La Louvière deze week aan den lijve ondervonden nadat ze net over de grens was gaan shoppen. Ze kreeg een boete van liefst 414 euro… omdat ze flesjes water had gekocht in de Auchan in Maubeuge, een supermarkt die bij heel wat Belgen populair is.

De vrouw geeft in de Sudinfo-kranten wel toe dat zij en haar man “veel water” - 70 pakken van 6 flesjes - hadden gekocht, maar ze verzekert dat het “voor persoonlijk gebruik” was. “Weliswaar voor de hele familie”, verklaarde ze.

“Meestal kopen we alleen water voor onszelf, maar deze keer hadden mijn twee zonen, die zelf ook kinderen hebben, en mijn zus me gevraagd of we niet wat voor hen konden meebrengen ook. Daarom reden we met het busje van mijn man naar de Auchan en vulden we het. Helaas werden we op onze terugkeer gecontroleerd en moesten we meteen 414 euro betalen. 69 euro accijns en 345 euro boete.”

Volgens de Franse dienst Financiën geeft water kopen voor persoonlijk gebruik geen aanleiding tot een verbalisatie. “Maar hier was het bedoeld voor meerdere huishoudens. En dat mag niet”, zo luidt het.

“We wilden alleen maar onze dierbaren helpen en dan gebeurt zoiets”, vervolgt de Belgische. “Dit is geen fraude. Als ik geld wilde verdienen, zou ik het wel op een andere manier doen. Hoeveel kan dit ons opbrengen? 70 euro? Neen, het was echt voor onze familie alleen. Ik ben een gepensioneerde, ik heb 45 jaar gewerkt en betaal mijn belastingen. We zeggen wel dat we de kleine pensioentjes moeten helpen, maar als we een euro willen verdienen, worden we tegengehouden. En dat terwijl de grote oplichters, die miljoenen verdienen, met rust worden gelaten.”

Water met een zeer zure nasmaak dus. “Als ik het had geweten dat het me zoveel zou kosten, ik had champagne gekocht.”