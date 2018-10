Afghaanse gemeenschap op zoek naar familie van slachtoffer kotmoord

Kortrijk - De Afghaanse gemeenschap in België is via sociale media een speurtocht begonnen naar de familie van Nessar Jamshidi (18), de jonge Afgaan die bij de dubbele moord op een kot in Kortrijk om het leven kwam.

Jamshidi kwam als minderjarige alleen naar België zonder zijn familie. “Zijn familie is wellicht nog in Afghanistan”, zegt Hadi Mirzad. “Maar we weten niet waar ze wonen. We willen zijn begrafenis regelen, maar daarvoor hebben we de toestemming van zijn familie nodig.” Mogelijk zal het lichaam dan naar Afghanistan teruggestuurd worden. Dat zou 4.000 euro kosten.

De dubbele moord gebeurde zondagnacht in het studentenkot van Jamshidi in Kortrijk, waar zijn ex-vriendin Youlia Soboleva (19) op bezoek was. De twee kregen in 2017 een dochtertje, dat na ­negen weken overleed.

Later die avond kwam ook de Afghaan Mohamad M. (20) op bezoek, die bevriend was met Jamshidi. Hij wordt verdacht van de dubbele moord. Volgens het gerecht ging het om een passioneel drama.