Kankerpatiënten krijgen levensbelangrijke behandeling niet langer terugbetaald: “Ik weet niet of ik er over een paar jaar nog ben”

Drie- tot vijfhonderd Nederlandse patiënten met een uitgezaaid melanoom, een levensbedreigende vorm van huidkanker, dreigen hun immunotherapie te moeten stopzetten. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Nederlandse zorgverzekeraars hebben namelijk besloten om het daartoe noodzakelijke geneesmiddel Nivolumab niet langer te vergoeden. De betrokken patiënten zijn in paniek.

Het besluit volgt na een negatief advies van een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Die vindt dat er onvoldoende ervaring is met dit medicament: twee in plaats van vijf jaar.

Chirurg-oncoloog dr. Alexander van Akkooi van het kankercentrum Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam noemt Nivolumab nochtans “heel effectief”. Hij moest 25 patiënten plots ’nee’ vertellen. “Eigenlijk een vreselijke boodschap, die niet alleen ik aan mijn patiënten heb moeten geven, maar al mijn collega’s in het hele land. Ze zijn hier, net als ik, verbijsterd over.”

Maar de afwijzende NVMO-commissie vindt dat artsen in hun spreekkamer te veel op de feiten vooruit zijn gelopen. “Ze hebben wellicht tegenover hun patiënten enthousiasme getoond dat zij niet hebben kunnen waarmaken”, klinkt het.

De patiënten die hun hoop hadden gesteld op de behandeling, reageren diepbedroefd. “Ik weet niet of ik er over een paar jaar nog wel ben. De kansen die ik kreeg om het melanoom op mijn linkerschouder te overleven, zijn mij plotseling uit handen geslagen”, zegt de 29-jarige Madelief in de Nederlandse krant De Telegraaf.

Twintig procent minder

Nivolumab, een immuuntherapeuticum, behoort tot een heel nieuwe klasse geneesmiddelen die het afweersysteem van de patiënt zodanig kunnen versterken dat het zich krachtig te weer kan stellen tegen – in dit geval – bedreigende kankercellen en tumoren. Het medicijn zou terugkeer van de ziekte met ongeveer twintig procent kunnen verkleinen.

Deze week nog kregen twee immunologen uit de Verenigde Staten en Japan te horen dat zij voor deze nieuwe benadering van vormen van kanker de Nobelprijs voor Geneeskunde 2018 krijgen. Later dit jaar zullen de Texaan James P. Allison uit Houston en de Japanner Tasuku Honjo uit Kyoto hun prijs in ontvangst nemen.