Siegfried Bracke: “Gents gemeenteraadslid voor SP.A woont zelf in een sociale woning”

Gent - Een gemeenteraadslid van de Gentse SP.A huurt al jaren een sociale huurwoning in de wijk Malem. Kan niet, vindt Siegfried Bracke (N-VA). “Dat mag. Er is niets mis mee”, klinkt het bij SP.A. “Ze betaalt immers een marktconforme huurprijs.”

Het gaat om Anne Schiettekatte, fractieleider voor SP.A in de Gentse gemeenteraad. Bracke, gemeenteraadslid voor N-VA in Gent, lanceerde het verhaal woensdagavond in een debat met burgemeester Daniël Termont (SP.A) in het verkiezingsprogramma ‘Iedereen Kiest’ op VRT.

Het debat ging over de ongeschikt verklaarde sociale huurwoningen in Gent, maar Bracke lanceerde er een nieuwe aanval op het stadsbestuur, zonder evenwel de naam van Schiettekatte te noemen: “Ik hoor bijvoorbeeld zeggen dat iemand van de gemeenteraad, een partijgenote van u, werkzaam bij WoninGent, ook een sociale woning bewoont. Ik hoop dat het niet waar is, maar ik vind dat heel typerend.”

Na navraag blijkt het verhaal te kloppen, maar Schiettekatte wil er donderdagochtend niet meer op reageren. Aan de krant ‘De Morgen’ bevestigde ze woensdagavond wel kort de feiten. “Ik woon inderdaad al lang in een sociale woning, maar dat is conform de wetgeving. Toen ik daar kwam wonen, zat ik in een moeilijke situatie. Dat ik daar nu nog woon, daar is niets fout mee.”

Zonder korting

Schiettekatte leidt de SP.A-fractie in de Gentse gemeenteraad. Ze werkt ook al jaren voor WoninGent en woont in de wijk Malem, een volkswijk in Gent waar heel wat sociale huurwoningen staan. Claude Beernaert, woordvoerder van burgemeester Daniël Termont, bevestigt dat Schiettekatte een sociale woning huurt. “Maar dat is een individuele keuze. Ze is daar gaan wonen op een moment dat ze het wat moeilijker had. Ze is daar blijven wonen omdat ze er graag woont. Dat mag. Ze betaalt een marktconforme huurprijs, zonder korting.” Gevraagd naar de huurprijs zegt Beernaert: “Dat kan ik niet zeggen, dat is privé.”

Guy Reynebeau, SP.A-partijgenoot van Schiettekatte en voorzitter van de sociale woonmaatschappij WoninGent: “Op het moment dat mevrouw Schiettekatte huurder is geworden, als kandidaat-huurder, zal zij beantwoord hebben aan de voorwaarden om binnen te komen in de sociale huisvesting en dan is alles correct verlopen. Als zij later een hoger inkomen heeft, zal zij ondertussen meer betalen. Zo werkt dat nu eenmaal.”

“Keuze is aan huurder zelf”

“We hebben zo nog huurders, die binnenkomen met een inkomen dat voldoet aan de voorwaarden”, zegt Reynebeau. “Nadien verhoogt hun inkomen en verhoogt de huur tot marktconforme prijzen, maar is de huurder niet verplicht om de woning te verlaten. Die keuze is aan de huurder zelf. Iemand die bijvoorbeeld binnenkomt zonder werk, maar daarna een job vindt, zal fors meer huur moeten betalen. De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen.”

WoninGent kaart volgens Reynebeau ook al jaren aan dat ze een huurderspubliek heeft met een te laag inkomen. Daardoor krijgt de maatschappij te weinig huurinkomsten om nieuwe woningen en renovaties te financieren. Een groep huurders met een hoger inkomen kan dat effect deels opvangen.