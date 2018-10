Engelsen danig onder de indruk: “Hazard de beste ter wereld? Messi bewees gisteren iets anders”

In de Premier League zijn ze wel wat gewoon maar na wat Lionel Messi woensdag liet zien tegen Tottenham, geraken ze niet uitgepraat over de Argentijnse superster van Barcelona. “Beter dan Maradona, applaus van de Spurs-fans, een perfecte prestatie,...” Op sociale media regende het tijdens de wedstrijd al superlatieven maar ook de analisten geraakten er achteraf niet over uitgepraat.

Toby Alderweireld kreeg in de partij tussen Tottenham en Barcelona vier goals om de oren: 2-4. Oké, door de blessures van Christian Eriksen, Dele Alli, Mousa Dembele en Jan Vertonghen waren de Spurs verzwakt maar het was toch weer vooral Lionel Messi die imponeerde. De Argentijnse superster was goed voor twee van de vier Barça-doelpunten.

“Een-twee met de paal”

“Messi had vooraf gezegd dat de Champions League dit seizoen zijn prioriteit was en hij speelde ook zo”, stelde The Telegraph vast. “Het leverde 96 magische baltoetsen door één speler op. Hij was gewoon niet te stoppen, betrokken bij alle doelpunten, scoorde zelf tweemaal en trof twee keer de paal. Hij had vier keer kunnen scoren.”

“Dit was een geweldige Europese nacht. Niet voor de Spurs, maar voor iedereen die Messi aan het werk gezien heeft. Het is een voorrecht zo’n genialiteit en zo’n mooi genie aan het werk te mogen zien. In een tijd dat er een debat is ontstaan over de vraag of Eden Hazard op dit moment de beste speler ter wereld is, hier een kleine herinnering, een beetje context.”

Foto: Photo News

“Alsof hij een afstandsbediening in zijn hand heeft”

Ook analist Rio Ferdinand spaarde de superlatieven niet: “Wat deze man hier liet zien, is enorm”, zei hij op BT Sport. “Ik voel me gezegend dat ik live in dit stadion was om hem te kunnen zien. Dit is iets wat ik aan mijn kinderen zal na vertellen. Wat deze vent doet op het voetbalveld, is gewoon belachelijk. Het is alsof hij een afstandsbediening in zijn hand heeft, de situatie beoordeelt en zegt ‘ja, ik leg de locatie even vast en zal de bal dan precies plaatsen waar ik hem wil, op een sixpence (muntje)’. Ik denk ook echt dat hij een een-twee opzette met de paal, omdat hij zo goed is.”

Foto: AFP

“Hij is van een andere melkweg”

Henrik Larsson speelde nog samen met Messi: “Hij is fantastisch. Zijn balbeheersing, zijn spelinzicht, zijn doelpunten en zijn passes: het is niet van deze wereld. Hij is van een andere melkweg.”

“Messi is de beste ooit”, voegt Alan Shearer daar aan toe. “Goals. Skills. Tempo. Attitude. Een artiest.”

Foto: Photo News

“Denkt er nu echt iemand dat er ooit een betere voetballer was?”

Gary Lineker, die als speler voor beide clubs uitkwam, boog diep het hoofd: “Het was een voorrecht om in Wembley te zijn om dit echte genie te zien presteren. Messi de GOAT (Greatest Off All Time). Ik ben normaal niet de man om Messi de hemel in te prijzen, maar vergeet zijn doelpunten: als er ooit een betere passeur is geweest in het voetbal, dan heb ik die nog niet gezien. Denkt er nu echt iemand oprecht dat er ooit een betere voetballer is geweest dan Lionel Messi? Ik meen het, serieus?”

Foto: EPA-EFE

Foto: Photo News

Foto: AFP