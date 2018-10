Twee keer verloren, maar toch staat Club Brugge op begeerde derde plaats in Champions League

Het klinkt een beetje vreemd, na twee nederlagen. Club Brugge ging zowel tegen Atlético Madrid als tegen Borussia Dortmund de boot in in de Champions League, maar toch staan ze op de derde plaats die recht geeft op Europese overwintering. Willen de Bruggelingen Monaco achter zich houden, moet het in de dubbele confrontatie met Tielemans en co wel minstens twee op zes pakken.

Atlético Madrid: winnaar van de Europese Supercup. Borussia Dortmund: vijf jaar geleden nog in de finale van de Champions League. AS Monaco: twee seizoenen geleden nog halvefinalist. Het mag na twee nederlagen dan wel lullig zijn te zeggen dat je op de begeerde derde plek staat, tegelijk zou Europese overwintering voor blauw-zwart al een klein succesje zijn.

Hoe het komt dat Club Brugge nog derde staat? Stomweg doordat Monaco ook twee keer verloor, en dat met zwaardere cijfers dan Club Brugge. De Fransen incasseerden over twee wedstrijden één tegendoelpunt meer. Ook bij gelijk doelsaldo zou Club Brugge overigens op de derde plek hebben gestaan. De troepen van Ivan Leko slaagden er in tegenstelling tot Monaco immers in op verplaatsing te scoren, doorslaggevend als puntenaantal en doelsaldo gelijk zijn.

Dubbele match tegen Monaco cruciaal voor overwintering

Alles wijst erop dat de twee komende wedstrijden tegen AS Monaco zullen bepalen of Club Brugge al dan niet Europees overwintert. Eerst op woensdag 24 oktober thuis in het Jan Breydelstadion tegen de Fransen, dan op dinsdag 6 november in Monaco. Twee keer niet verliezen betekent dat Club Brugge Monaco sowieso achter zich houdt in de stand, maar om die derde plaats binnen te halen mag Club Brugge dan ook in de resterende twee wedstrijden niet slechter doen dan de Fransen.

Een zege zou uiteraard beter zijn. Bij twee zeges tegen Monaco is Club Brugge zelfs mathematisch al zeker van de derde plaats doordat bij een gelijke stand de onderlinge resultaten zwaarder doorwegen. Andersom geldt voor de Fransen uiteraard hetzelfde.

Programma Club Brugge:

Woensdag 24 oktober, 18u55: Club Brugge-AS Monaco

Dinsdag 6 november, 18u55: AS Monaco-Club Brugge

Woensdag 28 november, 21u: Dortmund-Club Brugge

Dinsdag 11 december, 21u: Club Brugge-Atlético Madrid