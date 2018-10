Bondscoach Martinez onthult vrijdag selectie voor tweeluik tegen Zwitserland en Nederland

De Rode Duivels blazen volgende week verzamelen voor de tweede wedstrijd in de Nations League thuis tegen Zwitserland (12/10) en een oefenderby tegen Nederland (16/10). Bondscoach Roberto Martinez, die zijn selectie vrijdag bekendmaakt, gebruikt het tweeluik mogelijk opnieuw om enkele nieuwere gezichten in te passen in zijn groep.

Voor de vorige twee interlands interlands in september, een friendly in Schotland (0-4) en de Nations League-opener in IJsland (0-3), riep Martinez Timothy Castagne (Atalanta), Hans Vanaken (Club Brugge), Birger Verstraete (AA Gent) en Leandro Trossard (RC Genk) een eerste keer op. De eerste drie kregen speelminuten, Trossard mocht nog niet opdraven. Mogelijk krijgt het viertal opnieuw een uitnodiging. Vooral Vanaken en Trossard toonden sindsdien met een topvorm op clubniveau dat ze een selectie verdienen.

Wie zeker nog ontbreekt is Kevin De Bruyne. De draaischijf van Manchester City liep in augustus op training bij zijn club een zware knieblessure op en timmert aan zijn terugkeer. Afgelopen week verscheen hij voor het eerst terug op het oefenveld, maar wedstrijdfit is hij uiteraard nog niet. Ook Adnan Januzaj (Real Sociedad) ligt nog in de lappenmand met de knie, terwijl Tottenham-Belgen Jan Vertonghen (hamstrings) en Mousa Dembélé (dij) dan weer erg onzeker zijn. Goed nieuws is dat de bondscoach wel opnieuw kan rekenen op Marouane Fellaini (Manchester United), er de vorige keer met een blessure niet bij.

De Duivels, sinds vorige maand opnieuw nummer 1 op de FIFA-ranking, staan voor twee belangrijke duels. Eerst treffen Eden Hazard en co in Brussel op de tweede speeldag van de Nations League Zwitserland. De Zwitsers gaven op speeldag 1 IJsland een fikse 6-0 pandoering, terwijl de Belgen ook in hun opener geen moeite hadden met de eilandbewoners (0-3). Als België wint, zet het al een stap richting groepswinst. Nadien volgt dan, opnieuw in het Koning Boudewijnstadion, een oefeninterland tegen Nederland. Deze Derby der Lage Landen is uiteraard vriendschappelijk, maar geen van beide teams wil graag verliezen.