Nederland wijst vier Russische spionnen uit na verijdelde hackaanval

De Nederlandse inlichtingendienst MIVD heeft een hackaanval van de Russische geheime dienst verijdeld. Het ging om een aanval op de OPCW in Den Haag, de organisatie tegen verspreiding van chemische wapens. Daarop heeft Nederland vier Russische spionnen het land uitgezet. Dat meldt Ank Bijleveld, de Nederlandse minister van Defensie, donderdag tijdens een persconferentie.

De operatie was het werk van de Russische militaire inlichtingendiensten, de GROe, aldus Bijleveld. Vier Russische inlichtingenofficieren zijn Nederland uit begeleid. Zij hadden allen een diplomatiek paspoort en er was een IT-deskundige onder hen, weet de Britse openbare omroep BBC.

Bijleveld deed de onthullingen op een persconferentie met het hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Onno Eichelsheim, en de Britse ambassadeur Peter Wilson. “Rusland moet stoppen met deze operaties”, aldus de minister die zei trots te zijn op de MIVD.

Wifi-netwerk infecteren

Het viertal was op 10 april Nederland binnengekomen, in het bezit van grote hoeveelheden contant geld: 20.000 euro en 20.000 dollar. Tijdens de persconferentie werden foto’s getoond van hun aankomst op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Een medewerker van de Russische ambassade pikte hen daar op. Ze waren van plan het wifi-netwerk van de OPCW te hacken en infecteren, zei Eichelsheim

De OPCW is een organisatie die erover waakt dat niemand scheikundige wapens inzet. Zo heeft ze veronderstelde aanvallen met chemische wapens in Syrië en de vergiftiging van de vroegere Russiche dubbelspion Sergej Skripal in Engeland nagegaan.

Westerse democratieën ondermijnen

Donderdagochtend maakte de Britse overheid al bekend dat volgens haar de Russische dienst achter serieuze cyberaanvallen zit op bedrijven in Rusland en Oekraïne, de Amerikaanse Democratische partij, een Engels tv-station én op de computers van anti-dopingagentschap WADA. Rusland zou zo proberen om westerse democratieën te ondermijnen.

De Britse autoriteiten kregen bijval van bondgenoten Australië en Nieuw-Zeeland. De Australische regering stelde dat Russische strijdkrachten en de GROe zich schuldig maken aan “kwaadaardige cyberactiviteiten”. Australië zou daar zelf niet noemenswaardig door getroffen zijn, maar het land sluit zich toch aan bij de internationale partners die kritiek uiten op de Russen.

LEES OOK. “Nederland pakte twee Russische spionnen op”

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef de beschuldiging van het Britse National Cyber Security Centre als “levendige fantasie van onze collega’s in Groot-Brittannië”. Moskou gewaagt volgens het staatspersbureau Tass van een “diabolische cocktail” van beschuldigingen tegen Rusland.