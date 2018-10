RECONSTRUCTIE. Hoe drie minuten televisie de Gentse verkiezingen doen daveren

Het kan snel gaan in verkiezingstijd. Zaterdag kon het Gentse kartel SP.A-Groen en hun kandidaat-burgemeester Rudy Coddens zich nog optrekken aan een redelijk positieve peiling. Maar vijf dagen later zit het kartel zwaar in het defensief. Of hoe drie minuten televisie de koers van de campagne in Gent helemaal omgooide.

Maandagmiddag 16 uur

Mensen van SP.A-Groen krijgen telefoon van de VRT. Of ze kunnen reageren op een reportage die is opgenomen in de wijk Sint-Bernadette. Het gaat over de slechte staat van sociale woningen. Bij SP.A-Groen wordt verrast gereageerd. Kopman Rudy Coddens was geboekt voor een tafelgesprek bij de VRT, dat onder meer over wonen zou gaan, maar het filmpje komt uit de lucht vallen.

Dat is niet voor iedereen zo. PVDA, die in Gent niet in de gemeenteraad zit maar wel fel oppositie voert ...