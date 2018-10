Trump reageert op vermeende taksfraude: “Saai… Ze zijn nog kwaad omdat ze mijn zege niet hadden zien komen”

Volgens New York Times heeft Donald Trump zich samen met zijn broers en ouders schuldig gemaakt aan het ontduiken van miljoenen dollars aan belastingen. Daarvoor onderzochten de reporters van de krant meer dan 100.000 pagina’s aan documenten, sommigen openbaar en anderen geheim, met als resultaat acht pagina’s van beschuldigingen aan het adres van de president.

Trump ontkent wat de “falende” krant schrijft, zo zegt hij op Twitter. “De falende New York Times heeft iets gedaan dat ik nog nooit gezien heb. Ze gebruikten het concept “tijdswaarde van geld” om heel oud, saai en al vaak verteld stuk over mij te brengen. Opgeteld betekent het dat 97 procent van hun verhalen over mij slecht zijn. Ze zijn nooit bekomen van het feit dat ze niet hadden voorzien dat ik de verkiezingen zou winnen.”

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!