Aangepast dieet moet geheugen van Alzheimerpatiënten verbeteren

Een dieet met antioxidanten verbetert het geheugen van muizen met alzheimer. Dat blijkt uit onderzoek van neurowetenschapper Ann van der Jeugd (KU Leuven), dat te lezen is in Eos Psyche&Brein.

De neurowetenschapper onderzocht samen met een internationaal team de effecten van het antioxidant selenium op alzheimer. Ze zette een groep muizen met alzheimer op dieet en vergeleek die met een controlegroep - ook met alzheimer, maar zonder dieet.

De behandelde muizen scoorden beter op een geheugentest en ook hun gedragsproblemen verminderden. De dieren gingen meer onderzoekend gedrag vertonen. En, misschien wel het belangrijkste resultaat: in hun hersenen zaten minder kluwens van tau-eiwitten. Meer bepaald in het hersengebied de hippocampus, dat gelinkt wordt met het geheugen. Eiwitklonters, van tau- maar ook van bèta-amyloid-eiwitten, zijn kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer.

“Voor het eerst is een relatief simpele behandeling gevonden die een effect heeft in de hersenen bij vergevorderde alzheimer”, zegt Van der Jeugd in Eos Psyche&Brein. Andere onderzoeksteams testen nu het effect van een voedingssupplement met veel selenium op mensen met alzheimer.

Antioxidanten beschermen lichaamscellen tegen schadelijke stoffen. Selenium zit vooral in vis en paranoten, maar ook in vlees, volkoren graanproducten en zuivel. Die producten overmatig op je menu zetten, of voedingssupplementen slikken, heeft voorlopig weinig zin. Het is wachten op de resultaten van het onderzoek bij mensen. Voor nu blijft de boodschap eet gezond, beweeg voldoende en onderhoud een breed sociaal netwerk, aldus het magazine.