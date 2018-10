Waarom Anderlecht-fans best niet lachen met de 0 op 24 van Club Brugge in de Champions League

Na de nederlaag van Club Brugge tegen Atlético telt blauw-zwart acht opeenvolgende verliesmatchen in de Champions League, de langste reeks van alle deelnemende teams. Toch kan Club Brugge zich optrekken aan het spelniveau én het potentieel van deze ploeg. Nooit eerder stelde blauw-zwart immers zo’n jong team op in de Champions League.

0 op 24 of acht nederlagen op rij in de Champions League. De balans van Club Brugge op het kampioenenbal oogt bikkelhard. Als de Bruggelingen thuis tegen Monaco ook verliezen, komen ze bij de vijf langste reeks nederlagen op het kampioenenbal. Nu al is blauw-zwart - op papier, althans - het kneusje: geen enkele van de huidige deelnemers heeft zoveel matchen op rij verloren.

Het record van meeste nederlagen op rij staat overigens ook op naam van een Belgische ploeg. Anderlecht verloor tussen 2003 en 2005 twaalf wedstrijden op rij. Club Brugge kan die trieste statistiek evenaren als het ook dit seizoen 0 op 18 laat optekenen in de Champions League.

Jongste basisploeg ooit in Champions League

De Bruggelingen kunnen zich wel optrekken aan het geleverde spel en het potentieel van de ploeg. Met jongens als Letica (21), Vlietinck (21), Danjuma (21), Schrijvers (22), Wesley (21) stelde blauw-zwart zijn jongste team ooit op in de Champions League. Ook opvallend: als invaller kreeg de nog maar 18-jarige Openda de voorkeur op een gevestigde waarde als Jelle Vossen. Tel de zeven bankzitters erbij en Club Brugge heeft een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Enkel Ajax (23,5 jaar) had een jongere kern.

Over potentieel gesproken: in de UEFA Youth League, de Champions League bij de U19, scheert blauw-zwart verrassend hoge toppen. De Brugse jeugd staat momenteel alleen op kop in een groep met de jonkies van Dortmund, Monaco en Atlético Madrid. Dat deed het dankzij een 1-2-stuntzege op het veld van de Madrilenen woensdagavond, met twee bijzonder knappe doelpunten van Cyril Ngonge (18), de zoon van voormalig profvoetballer Michel Ngonge.

Pikant detail: Ngonge kwam over van Anderlecht, waar hij werd doorgestuurd. Bekijk de hoogtepunten van de wedstrijd hier.

Twee goals van Ngonge leverden onze beloften een zeer knappe zege op het veld van Atlético op. Bekijk het matchverslag hier! #UYL #ATLCLU #AtletiBrujas pic.twitter.com/y052gK1qxr — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 oktober 2018

