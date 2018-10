Nederlander dient klacht in bij Hof voor Mensenrechten tegen schepen die hoofddoek draagt

James Salam, een Nederlander van Indonesische origine, stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat hij vindt dat een Tilburgse schepen in de fout gaat door een hoofddoek te dragen tijdens het beoefenen van dat ambt. “Ik neem haar niets kwalijk”, zegt hij in AD. “Maar de stad wel.”

De klacht van James Salam draait rond de Tilburgse schepen voor Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale Bewustwording Esmah Lahlah. Zij draagt een hoofddoek tijdens het beoefenen van haar ambt. Salam vindt dat ze zich daardoor toont als representant van een godsdienst die intolerant is tegenover homoseksuelen, ongelovigen en andersdenkenden. “Zij plaatst haar religieuze ideologie boven de seculiere staat”, aldus de 60-jarige Nederlander van Indonesische origine in zijn klacht die hij overmaakte aan het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.

“Ik neem het haar zelf niet kwalijk dat ze zich bewust manifesteert als moslima”, zegt Salam in het Algemeen Dagblad. “Het gemeentebestuur gaat in de fout door haar dat toe te staan. Onze bestuurders nemen het op die manier niet zo nauw met onze seculiere principes en geven zo het verkeerde voorbeeld.”

Het is Salam er niet om te doen dat de schepen moslima is. “Ik zou evengoed een probleem maken van een bestuurder die een kruis of een keppeltje draagt. Ik ben zelf atheïst en humanist, maar mijn vrouw is moslima en draagt geen hoofddoek.”

Het schepencollege zegt volledig achter Lahlah te staan. “Het college is een afspiegeling van onze stad. Tilburg is een heel diverse stad met ruimte voor verschillende opvattingen. Schepen Lahlah is benoemd om het bestuursakkoord mee uit te voeren. Daar moet zij op beoordeeld worden”, zegt Hans Dieteren, de formateur van de stad.