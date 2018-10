Bij Sarpsborg, de tegenstander van Genk, hadden ze half jaar geleden nog niet eens stadion: zelfs voorzitter moest meehelpen

Donderdag 4 oktober 2018 wordt een dag die ze in Sarpsborg niet snel gaan vergeten. Het kleine provinciestadje, weggestopt in een ietwat vergeten uithoek van Noorwegen tegen de Zweedse grens, maakt tegen Genk zijn historisch thuisdebuut in een Europese clubcompetitie. Coach Geir Bakke is trots, maar ook realistisch. “Een klein clubje als Sarpsborg hoort hier niet echt thuis.”