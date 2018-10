Ook de Red Flames willen naar het WK: “De prestatie van de Belgian Cats is cool, maar dit is anders”

Nog vier wedstrijden overleven en dan staan de Red Flames op het WK. De Belgische voetbaldames proberen vrijdag in Leuven hun eerste horde te nemen: Zwitserland.

De Flames vatten hun zoektocht naar een WK-ticket aan om 20u30 aan Den Dreef. Vorige maand plaatsten ze zich voor de barrages door te winnen van Roemenië en Italië. Goed voor een tweede plek in hun kwalificatiegroep en dus een kans op het WK. Het allereerste uit de geschiedenis. Eerst moet Zwitserland geklopt worden, daarna wacht een eventuele finale tegen Nederland of Denemarken.

“Een paar jaar geleden hadden de speelsters gezegd: We doen ons best en zien het dan wel. Nu willen ze absoluut die finale van de barrages spelen”, zegt bondscoach Ives Serneels aan Sporza. “We moeten voortbouwen op de fantastische match die we tegen Italië hebben gespeeld. Wat ik tot nu toe in de voorbereiding gezien heb, stemt mij tevreden.”

“Zwitserland is een ploeg die vergelijkbaar is met de Flames. Ze hebben enkele individuen die het verschil kunnen maken. Maar ze hebben ook mindere punten. In de omschakeling bijvoorbeeld moeten we hen pijn kunnen doen.”

Foto: Photo News

“We hebben er zin”

“We weten wat we kunnen verwachten van Zwitserland”, vertelt Tessa Wullaert aan onze redactie. “We hebben tegen hen gespeeld tijdens de Cyprus Cup en we hebben al hun laatste wedstrijden bekeken. Ik ken er zelf ook een aantal speelsters van bij Wolfsburg. We weten natuurlijk niet hoe ze hier gaan komen spelen: op de counter door het ons lastig te maken of om te komen winnen?”

“Maar wij zijn er klaar voor”, zegt de aanvalster van Manchester City. “Ik ben ervan overtuigd dat als wij met het vertrouwen, lef, mentaliteit en fighting spirit spelen als tegen Italië en ook Roemenië, want dat was toen écht goed, dat we hen zeker aankunnen. Daar zijn we ook van overtuigd. Het is wel zaak om ook de nul te houden want een uitdoelpunt is altijd slecht. Dus we moeten erop letten dat we geen domme tegendoelpunten weggeven.”

“Of er zenuwen zijn? Nee, positieve stress. Dat wel. Maar we hebben er zin in. We zijn al van maandag samen en hebben dus tijd genoeg gehad als ploeg. We hadden liever eerst op verplaatsing gespeeld en dan thuis, maar eigenlijk is het ideaal dat we eerst thuis spelen. De meisjes uit het buitenland zijn pas zondag en maandag aangekomen, vandaar.”

Coole Cats

“Krijgen we een boost door de prestaties van de Belgian Cats? (die vierde werden op hetr WK basketbal, red.) Ik nu niet echt. Wat zij gepresteerd hebben, is cool maar je kan dat totaal niet vergelijken. Dat is een compleet andere verhaal. Ik ga er altijd voor, zoals iedereen er altijd 100 procent voor gaat. De play-offs halen, was al megacool voor ons. We hadden er al minder op gehoopt, maar uiteindelijk was het wel verdiend. We zaten ook in een moeilijke poule. Alles wat er nu bijkomt, is surplus maar we willen natuurlijk dat laatste WK-ticket.”

“Iedereen is fit. Er zijn wel een paar meisjes die minder gespeeld hebben bij hun clubs, maar ook die zullen klaar zijn. We gaan er alles aan doen om dat ticket te halen!”