Chelsea-verdediger: “Iedereen moet bij ons voor zijn plaats vechten, behalve Hazard”

Bij Chelsea is niemand zeker van zijn plaats onder trainer Maurizio Sarri. Slechts één man is onaantastbaar: Eden Hazard. Dat zei de Duitse verdediger Antonio Rudiger aan de Engelse pers voor de Europa League-wedstrid tegen MOL Vidi.

Hazard scoorde dit seizoen al zeven keer in acht optredens voor Chelsea. Voor de Europa League-match tegen het bescheiden Hongaarse MOL Vidi FC wordt hem echter rust gegund met het oog op de Premier League-wedstrijd tegen Southampton.

“Iedereen moet voor zijn plaats vechten in deze ploeg”, aldus Rüdiger. “Niemand is zeker dat hij speelt, behalve Eden Hazard. Die is veilig, daar ben ik zeker van. Hij is een voorbeeld voor de rest.”