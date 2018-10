Dieselprijs op hoogste niveau ooit, ook benzine vrijdag weer duurder: naar meer dan 2 euro per liter aan de pomp?

In 2015 kon u nog diesel tanken voor minder dan 1 euro per liter, drie jaar later staat de prijs op het hoogste peil ooit. En ook benzine wordt vrijdag opnieuw duurder. Een gemiddelde tank (50 liter) vullen met Euro 95 of Euro 98 kost al 7 à 8 euro meer dan vorig jaar. En het ziet er niet naar uit dat er meteen beterschap in zicht is. “Meer dan 2 euro per liter diesel? Niet ondenkbaar.”

Nadat eerder deze week de dieselprijs al was gestegen tot 1,609 euro per liter (het hoogste peil ooit), wordt vrijdag ook benzine tanken opnieuw duurder, zo meldt de FOD Economie. Voor Euro 95 (E10) stijgt de prijs zelfs naar het hoogste niveau in ruim drie jaar tijd.

De maximumprijs voor Euro 95 (E10) stijgt vrijdag met 1,8 eurocent tot 1,553 euro per liter. Bij Euro 98 (E10) bedraagt de stijging 1,6 eurocent tot 1,637 euro per liter. De prijsstijging is een gevolg van schommelingen van de koersen van olieproducten en/of biocomponenten op de internationale markten.

Niet meteen beterschap in zicht

Hoewel er nu al records worden gebroken, gelooft expert Omer Coekaerts van Energy-academy.be dat de brandstofprijzen in de (nabije) toekomst nog zullen stijgen. “De stijgingen nu zijn puur te verklaren door de bewegingen op de markt. Momenteel spelen er geen andere factoren een rol. De oliegiganten produceren bewust minder, zodat ze de prijs de hoogte in krijgen. Ze kunnen dat makkelijk doen, omdat ze toch zeker zijn van hun afzetmarkt. Alles wat ze produceren, wordt zeker verkocht. Ze kunnen het zich dus veroorloven om de prijs te verhogen.”

Hoe komt dat?

“De leden van het OPEC-kartel en hun partnerlanden, waaronder Rusland, hebben op een bijeenkomst eind september besloten om hun productie niet op te voeren en zo niet te bezwijken onder de druk van Donald Trump (de Amerikaanse president dreigt met sancties tegen landen die olie invoeren uit Iran, de derde belangrijkste producent binnen de OPEC, nvdr.) om de prijzen te doen zakken. Die beslissing, samen met de daling van de olie-export van Iran en de drastische productievermindering in Venezuela, volstonden om de prijzen opnieuw de hoogte in te jagen.”

Op naar de 2 euro per liter aan de pomp?

“Dat zal niet voor morgen zijn”, aldus Coekaerts. “Maar dat kan er op termijn zeker van komen. De brandstofprijzen zijn rechtstreeks gelinkt aan de prijzen voor Brent-olie. Drie jaar geleden betaalde je daar 25 à 26 dollar per vat voor. Nu is dat al 83 dollar. Dat is al tamelijk hoog, maar geen record. Het is ooit 120 dollar per vat geweest. Op dat moment waren de taksen op brandstof nog lager in ons land. Als we nu opnieuw richting 120 à 125 dollar zouden gaan, dan zullen we aan de pomp zeker 2 euro per liter diesel moeten betalen.”

Verschillen per provincie

Niet alleen per tankstation, ook per provincie zijn er soms opmerkelijke verschillen tussen de brandstofprijzen te noteren, zo blijkt uit gegevens op de gespecialiseerde website Carbu.com. Doorgaans vind je de beste prijzen in de Vlaamse provincies. Zo is de goedkoopste benzine (Euro 95 - E10) in de provincie Antwerpen liefst 8 eurocent per liter goedkoper dan in Luxemburg. Voor een volle tank (50 liter) gaat dat toch om een verschil van 4 euro. Ook voor diesel (B7) is er een verschil: het goedkoopste (1,409 euro per liter in heel Vlaanderen) versus het duurste (1,469 euro per liter in Luxemburg levert toch ook een verschil op van 3 euro per tank.

Bijna dertig procent duurder

Dat de prijzen in korte tijd fors zijn gestegen, wordt maar al te duidelijk uit volgende cijfers. In amper één jaar tijd steeg de dieselprijs met ruim 18 procent, ofwel 0,2470 euro per liter meer. Als we dat opnieuw gaan omrekenen naar een volle tank, komen we uit op 12,35 euro meer. In twaalf maanden tijd. Voor Euro 95 (E10) en Euro 98 (E5) kwamen er respectievelijk 0,1390 euro en 0,1540 euro bij. Dat is 6,95 euro en 7,7 euro voor een volle tank. De grootste procentuele stijging is er bij LPG. Het ‘Liquified Petroleum Gas’ werd in één jaar tijd 27,52 procent duurder en kost vandaag 0,6580 euro per liter.