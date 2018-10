Cristiano Ronaldo opnieuw niet opgenomen in selectie van Portugal

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft in zijn selectie voor de interlands tegen Polen en Schotland opnieuw geen plaats voor Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, die ook de interlands in september liet schieten om zich beter in te werken bij zijn nieuwe club Juventus, staat de laatste dagen in het middelpunt van een storm.

Volgens het Duitse magazine Der Spiegel zou de vedette in 2009 een Amerikaanse vrouw hebben aangerand in Las Vegas. CR7 ontkende de beschuldigingen onmiddellijk met klem en schreeuwde in enkele tweets zijn onschuld uit. Het dossier is in handen van de Amerikaanse politie. Een duidelijk verband tussen de verkrachtingszaak en de niet-selectie van Ronaldo is er vooralsnog niet.

Portugal begon de Nations League met een 1-0 zege tegen Italië in september, op 11 oktober speelt Portugal tegen Polen en op 14 oktober staat de oefeninterland tegen Schotland gepland.