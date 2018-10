Denemarken neemt dit jaar geen nieuwe vluchtelingen op in VN-programma

Denemarken zal dit jaar geen nieuwe vluchtelingen opnemen onder een quotum bepaald door een VN-hervestigingsprogramma. Dat zei de minister voor Immigratie en Integratie Inger Stojberg donderdag.

“Hoewel we heel wat beter zijn geworden de instroom te controleren, zitten we nog altijd in een situatie waarin we moeite hebben om de vele vluchtelingen te integreren die de afgelopen jaren naar Denemarken zijn gekomen”, aldus de minister.

Sinds 1989 aanvaardde Denemarken ongeveer 500 vluchtelingen op per jaar, in het kader van een programma van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR.

Na de Europese migratiecrisis weigerde de Deense regering om vluchtelingen binnen het VN-quotum op te vangen. Volgens Denemarken was het noodzakelijk voor gemeenten om zich te focussen op de integratie van nieuwkomers.

In december nam het Deense parlement een wet aan die de regering toelaat flexibele quota te bepalen binnen het VN-programma, met een maximum van 500 tenzij in een “uitzonderlijke situatie”.

Volgens het ministerie van Immigratie en Integratie houdt de beslissing van donderdag rekening met het aantal asielzoekers die tot dusver dit jaar in Denemarken zijn aangekomen.

Vorig jaar zijn 3.500 aanvragen opgetekend, het laagste sinds 2008. Volgens cijfers van 1 oktober 2018, gaat het dit jaar al om 2.600 aanvragen.

De Deense centrumrechtse minderheidsregering staat bekend voor zijn hard standpunt op vlak van migratie.