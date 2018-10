Grote drugsvangst in Antwerpen: heroïne en marihuana verstopt in woning

Antwerpen - De Antwerpse politie kon deze week grote hoeveelheden drugs, luxekledij en cash geld in beslag nemen. In het kader van een drugsonderzoek deed het namelijk twee huiszoekingen nadat het wijkondersteuningsteam enkele weken geleden een drugskoerier op heterdaad had betrapt bij de verkoop van heroïne en cocaïne.

Na de onderschepping van de ‘runner’ leidde het onderzoek uiteindelijk tot twee huiszoekingen, één in de omgeving van het Sint-Jansplein en één in Mortsel. Twee verdachten van 29 en 31 jaar werden daarbij gearresteerd en worden voorgeleid.

Bij de huiszoekingen vond de politie een kilogram heroïne verstopt in het plafond van de badkamer. Een halve kilogram marihuana werd ontdekt in de keukenkast. In totaal werd ook 9.500 euro cash gevonden, verspreid over de woning. Het wijkondersteuningsteam nam bij de huiszoekingen ook voor meer dan 15.000 euro aan luxekledij en 19 gsm-toestellen in beslag.