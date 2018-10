Bol.com lanceert proefproject waarbij het binnen twee uur pakjes levert

Internetwinkel bol.com heeft in enkele Amsterdamse buurten een proefproject gelanceerd waarbij de pakjes binnen de twee uur geleverd worden bij de klant. Vooral voor luiers is de dienst, in samenwerking met pakjesdienst PostNL, erg populair. Dat schrijft NRC.

Het proefproject wordt uitgevoerd in een pas geopend distributiecentrum van bol.com in het Nederlandse Duivendrecht. Met een elektrische bakfiets met trappers gaan ze er samen met PostNL prat op pakjes binnen de twee uur te leveren in enkele buurten in Amsterdam. “Minder files en uitstootneutraal”, zegt Wouter Barkman, logistiek manager bij bol.com. Voor klanten met een bezorgabonnement kost dat niets, gewone klanten betalen 4,99 euro.

Het aanbod voor die snelle levering is beperkt. Ongeveer vijfduizend verschillende producten zijn beschikbaar: speelgoed, erotische producten, vaatwastabletten tot babymelkpoeder en pampers. “Dat zijn allemaal fast movers”, zegt Barkman. “Producten die goed verkopen en snel nodig zijn.”

In Duivendrecht worden enkele tientallen bestellingen per dag verwerkt. “Pampers verkopen heel goed, net als cadeaupakketten van Rituals en rekenmachines. Dat pampers zo snel bezorgd kunnen worden, is handig wanneer een ouder alleen thuiszit met een huilende baby en de voorraad op is. Als de nood hoog is, zijn de bezorgkosten geen punt.”

Het is nog onduidelijk of bol.com de dienst ook in ons land zal aanbieden. “We zien het nu vooral als een speeltuin, een plek om te leren over welke producten relevant zijn en wanneer mensen hun bestelling willen leveren.”