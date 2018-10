Opgelet: valse mails van Het Nieuwsblad in omloop

Enkele ongeruste lezers hebben ons gemeld dat er valse mails van winkelketen Colruyt in omloop zijn. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een mailadres dat toebehoort aan Het Nieuwsblad.

Via de mail, die zogenaamd afkomstig is van de Colruyt, maakt u kans op een geldsom of een nieuwe smartphone. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een mailadres van waaruit onze wekelijkse BV&Co-mailing wordt verstuurd.

We willen vanuit Het Nieuwsblad benadrukken dat deze mails vals zijn. Het gaat om een geval van phishing en we raden u dan ook ten stelligste af om deze mails open te klikken. Toch kunnen we u ook geruststellen: onze mailbox is niet gehackt, dus uw gegevens zijn nog steeds beveiligd. Dus we blijven hetzelfde mailadres gebruiken om u wekelijks op de hoogte te brengen van de laatste BV-nieuwtjes.

Wat we u aanraden? Dat u deze mails gewoon negeert. Indien u toch twijfelt aan de echtheid van deze berichten, mag u altijd contact opnemen met onze klantendienst via het nummer 02-790.21.15.