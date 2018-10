Facebook test nieuwe functie waarmee je op elk moment kan zien waar je vrienden zijn

Facebook is een nieuwe versie aan het testen van ‘Nearby Friends’, een feature waarmee je op elk moment op een kaartje zal kunnen zien waar je vrienden zich bevinden. Belangrijke kanttekening: gebruikers kunnen zelf kiezen of ze het in- of uitschakelen.

Het is niet voor het eerst dat Facebook probeert om gebruikers op elk gewenst moment te laten zien waar hun vrienden zich bevinden. Dat kon al via ‘Nearby Friends’, een feature die in 2014 in gebruik werd genomen. In de feature kon je zien welke vrienden zich op het moment van kijken dichtbij jou bevonden. Er stond dan bij hoe ver ze van jou waren. Populair werd die functionaliteit nooit, waardoor die niet meer zichtbaar was op de homepage.

Die feature wordt op andere plaatsen wel gretig gebruikt. Bij Foursquare Swarm of Glympse bijvoorbeeld. Ook Zoek Mijn Vrienden van Apple en de optie in Google Maps of WhatsApp om je locatie realtime te delen met anderen, bestaan. Belangrijk is dat de gebruikers er zelf kiezen of ze al dan niet willen prijsgeven waar ze zich bevinden. Snapchat heeft ook zo’n functie: Snap Map. Op een kaartje zie je dan waar wie van je vrienden is, op basis van hun meest recente posts.

Facebook voert de feature nu opnieuw in, maar met een andere vormgeving. ‘Nearby Friends’ zal nu wat wat meer ogen als Snap Map. Enkele gebruikers hebben de feature al zien opduiken, onder wie Jane Wong, een computeringenieur uit Hong Kong.

Facebook is testing Map view in Nearby Friends pic.twitter.com/stFzFzOjxu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 oktober 2018

“We testen inderdaad een nieuw uiterlijk voor Nearby Friends”, bevestigt Facebook aan TechCrunch. “Mensen hebben die tool de voorbije jaren gebruikt om af te spreken met hun vrienden. De gebruikers hebben complete controle over of ze die feature gebruiken of niet. Ze kunnen het eenvoudig inschakelen.”