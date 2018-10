Minister Sven Gatz heeft “fundamentele vragen” bij aanpak VRT

Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open VLD) heeft fundamentele vragen bij de betalende aanwezigheid van de VRT op bepaalde evenementen. Dat zegt hij donderdagmiddag in een mededeling.

Organisaties en culturele instellingen kunnen tegen betaling aandacht krijgen op de VRT-radiozenders, zo schreven enkele kranten. Ze citeren een prijskaartje van 1.800 tot 9.750 euro. Volgens de VRT gaat het om samenwerkingen van de radiozenders met culturele organisaties, om een speciale live-uitzending met publiek op poten te zetten. Die zijn volgens de omroep geen overtreding van de beheersovereenkomst.

Maar niet elke cultuurorganisatie heeft de mogelijkheid om dergelijke kosten te dragen, merkt de minister op. “Grote cultuurorganisaties worden op die manier bevooroordeeld ten opzichte van kleinere organisaties die het vaak moeilijker hebben om in de aandacht te komen. Zij hebben minder draagkracht, dus is een ruildeal de facto niet evident. Daarnaast kan je je ook afvragen of betalen voor verslaggeving de neutraliteit van de berichtgeving niet in de weg staat. Wanneer wordt informatie ook nieuws? De VRT moet ten alle tijden objectief verslaggeven.”

Hij gaat nu meer duidelijkheid vragen aan de VRT, onder meer over de prijs, en is bereid het debat te voeren in het parlement. “Je kan je de vraag stellen of het de bedoeling is dat de VRT beroep doet op middelen van een gesubsidieerde cultuurorganisatie”, besluit hij.