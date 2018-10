Gareth Southgate blijft tot 2022 Engels bondscoach

Gareth Southgate blijft tot 2022 aan het hoofd staan van de Engelse nationale ploeg. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA donderdag laten weten. De 48-jarige Southgate leidt sinds september 2016 de ‘Three Lions’.

“Ik ben heel blij om de kans te krijgen het nationale team ook op de twee volgende grote toernooien te leiden”, reageerde Southgate. “Deze job uitoefenen blijft een voorrecht en een eer. Ik zag van dichtbij hoe de natie deze zomer op het WK achter het team stond en het zal geweldig zijn om te zien wat deze jonge ploeg de komende jaren zal bereiken.”

Op het WK slaagde Southgate erin Engeland en zijn fans een nieuw elan te geven en de smadelijke EK-exit van 2016 in de achtste finales tegen IJsland door te spoelen. Engeland haalde, weliswaar in een op papier makkelijkere tabelhelft, de halve finales. Hierin verloor het van Kroatië. In de troostfinale gingen de Engelsen nadien ten onder tegen België. Ook in de poulefase hadden de Duivels het team van Southgate al geklopt.

De FA had kort na het toernooi al laten verstaan zo snel mogelijk werk te maken van een contractverlenging voor Southgate.