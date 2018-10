Vrouw die Ronaldo beschuldigt van verkrachting, voelt zich gesterkt door #MeToo

Cristiano Ronaldo, een van de bekendste en meest succesvolle voetballers van vandaag, wordt beschuldigd van verkrachting maar ontkent alles. De vrouw die Ronaldo beschuldigt, ziet zich door de #MeToo-beweging aangemoedigd om haar zaak openbaar te maken. Dat verklaarde haar advocaat Leslie Stovall woensdag lokale tijd tijdens een persconferentie in Las Vegas. Ze voelt zich gesterkt door andere vrouwen die met hun misbruikzaak naar buiten kwamen, zei Kathryn Mayorga.

Ronaldo (33) wijst alle beschuldigingen van de hand. “Mijn geweten is zuiver en dat zal mij permitteren de resultaten van alle mogelijke onderzoeken in alle rust af te wachten”, had de spits van Juventus Turijn woensdag getweet. “Verkrachting is een walgelijke misdaad en staat in schril contrast met alles wat ik ben en waarin ik geloof.” “Ik ben vastberaden om zijn naam te zuiveren”, benadrukte de Portugees en schreef dat hij weigert deel te nemen aan een mediaspektakel dat over zijn rug wordt gevoerd.

Mayorga beschuldigt Ronaldo ervan haar in juni 2009 te hebben verkracht. De vandaag 34-jarige vrouw, die haar beschuldigingen in het nieuwsmagazine Der Spiegel had openbaar gemaakt, was er woensdag op de persconferentie zelf niet bij. Ze is uit Las Vegas vertrokken totdat de situatie enigszins is genormaliseerd. Tijdens de persconferentie ging het ook over een soort zwijggeld dat de voetballer aan de vrouw zou betaald hebben. Ronaldo zelf had de overeenkomst van de lente 2010 echter niet ondertekend, zei Stovall. Dat zou een zaak onder advocaten geweest zijn.

Gerechtigheid

Mayorga zou toen schrik hebben gehad om met haar verhaal naar buiten te komen omdat ze niet als een op geld beluste vrouw wilde afgebeeld worden. Nu moet ook onderzocht worden of Mayorga destijds wel in de emotionele toestand was om dergelijke deal af te sluiten, zei haar advocaat. Ze heeft die last de hele tijd met zich meegedragen, waarna Stovall ook de gezondheidsproblemen van zijn cliënte beschreef. Ze wil enkel gerechtigheid.

Over die zogezegde overeenkomst had Der Spiegel al in het voorjaar van 2017 geschreven.

Ronaldo had de beschuldigingen toen via zijn agentschap laten ontkennen. De documenten waren niet ondertekend, de partijen kunnen niet geïdentificeerd worden en de inhoud van e-mails tussen advocaten gaan niet over Ronaldo, klonk het toen. Bovendien heeft de topvoetballer een brief, die de vrouw naar hem zou gestuurd hebben, nooit ontvangen.

Nachtblub

In het onlangs gepubliceerde artikel in Der Spiegel zou de Amerikaanse Ronaldo ontmoet hebben in een nachtclub in Las Vegas. Haar advocaat heeft inmiddels een burgerlijke klacht ingediend tegen Ronaldo bij een districtsrechtbank in Las Vegas.

De politie van Las Vegas had maandag meegedeeld dat ze op 13 juni 2009 een noodoproep wegens een aanranding had ontvangen. De zaak werd in september 2018 “met informatie van het slachtoffer” weer hervat. Meer bijzonderheden zijn momenteel nog niet vrijgegeven. Namen werden in de mededeling niet genoemd.