Openbedrijvendag is ook een beetje jobdag

“Vakmensen zijn niet altijd makkelijk te vinden.” (Sabine Van Hove, wiens bedrijf zondag in Oelegem de deuren open zet.) Foto: Jobat.be

Deze zondag 7 oktober zetten honderden bedrijven hun deuren open. Intussen is Openbedrijvendag ook een beetje een jobdag geworden, zo beaamt zaakvoerster Sabine Van Hove van het gelijknamige bedrijf uit Oelegem dat zondag ook deelneemt.

In de provincie Antwerpen gaat het om een kleine vijftig bedrijven die deelnemen aan het initiatief, dat al dateert van 1991 en traditioneel doorgaat op de eerste zondag van oktober. In de provincie Antwerpen kan u bijvoorbeeld gaan kijken bij het Havenhuis in Antwerpen en Umicore uit Olen.

Maar dus ook kmo’s zoals Van Hove uit Oelegem bij Ranst nemen deel. Het bedrijf specialiseert zich in buitenschrijnwerk als ramen en deuren. De deelname is er mede naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het familiebedrijf dat 18 vaste medewerkers telt. “We willen onze deuren openzetten voor iedereen die geïnteresseerd is”, stelt Sabine Van Hove. “Dat kan gaan van particulieren met bouwplannen tot iedereen die graag eens naar onze productie komt kijken.”

Employer branding

Bij initiatiefnemer Voka schermen ze voor hun Openbedrijvendag meer dan vroeger met het argument ‘employer branding’, oftewel de aandacht trekken van nieuwe collega's. “Zij kunnen het bedrijf anoniem ontdekken en hun toekomstige job al even in actie zien”, zo klinkt het op de site.

Ook Van Hove erkent dat ze op die manier in contact komt met potentiële jobkandidaten. Bij het bedrijf liep al enige weken een vacature voor een plaatser en voor een bouwcalculator, een typisch knelpuntberoep. “Ook al hebben wij maar af en toe nieuwe mensen nodig, vakmensen zijn niet altijd makkelijk te vinden. De calculator is intussen wel deze week begonnen”, stelt Van Hove.

Als eerder regionale speler heeft Van Hove vooral werven in het Antwerpse en in de Kempen. “Onze mensen werken doorgaans dicht bij hun woonplaats, vandaag is dat zeker een argument om iemand aan te trekken.”

