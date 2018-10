NMBS heeft honderden jobs: ‘Zat je nu maar op de trein!’

Wil je mee aan het stuur zitten van de trein van morgen? Dan heeft de NMBS misschien wel de job van je dromen in de aanbieding. Binnen dit en vijf jaar worden niet minder dan 5.000 mensen aangeworven. Tegen eind dit jaar zoekt de nationale spoorwegmaatschappij nog zo’n 350 medewerkers, waarvan 40 op de as Kortrijk-Gent.

De NMBS pakte uit met een aanwervingsactie tijdens de week van de mobiliteit. De geknipte periode om mensen warm te maken voor een job bij de NMBS, luidde de redenering. Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, geeft tekst en uitleg.

Welke soort jobs heeft de NMBS in de aanbieding?

Bart Crols: “We moeten verschillende posten bevolken. Blikvanger op onze recente roadshow was uiteraard de treinsimulator in een pop-up stuurpost van een Desiro-motorstel. En met een virtualrealitybril konden nieuwsgierigen zich meteen ook inleven in de job van een van de collega’s treinbegeleiders of technici. In de ruime regio Gent-Kortrijk is HR Rail (de HR-dienstverlener van de Belgische Spoorwegen) tegen eind dit jaar nog op zoek naar zo’n 40 nieuwe medewerkers. De aanwervingen voor de komende 5 jaar lopen op tot maar liefst 5.000. In 2019 alleen al worden 300 treinbestuurders, 120 treinbegeleiders en heel wat technische profielen en ingenieurs aangeworven.”

Waarom zou ik bij een overheidsbedrijf komen werken?

Crols: “HR Rail werkt, in naam van de NMBS, aan een moderne dienstverlening op vlak van rekrutering en selectie, interne mobiliteit, payroll en sociale voordelen. Inzake sociaal statuut en arbeidsvoorwaarden zal niemand te klagen hebben. Permanente opleidingen en doorgroeikansen zijn legio. Maar er is meer. Het is een aantrekkelijke job omdat je meewerkt aan iets met grote maatschappelijke meerwaarde. Als er één thema is dat de voorbije jaren hoog op de politieke agenda stond, dan toch wel mobiliteit zeker? Dat zal in de komende jaren niet anders zijn, want als het fileprobleem ter sprake komt, lonkt iedereen meteen naar de spoorwegmaatschappij.”

Technische profielen zijn al jaren het moeilijkst in te vullen, want er is weinig aanbod en veel vraag. Hoe denken jullie dat op te lossen?

“Iedereen vist in dezelfde vijver, dat klopt. Maar je moet het begrip ‘technisch profiel’ breed invullen. Het gaat niet alleen om ingenieurs of elektromecaniciens. Daar horen bijvoorbeeld ook IT’ers bij. We gaan ervan uit dat als de passie voor techniek er is, ook de zoektocht de goede richting uitgaat. De ‘roadshow’ waarmee we langs Vlaamse steden trekken, bleek wat dat betreft veelbelovend. We hebben goede hoop.”

