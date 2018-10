Drones gaan medicijnen en menselijke stalen vervoeren tussen Antwerpse ziekenhuizen

Antwerpen - Vijf bedrijven zullen vanaf het tweede deel van 2019 testvluchten met drones uitvoeren voor transport van medische paketten tussen ziekenhuizen in Antwerpen. Dat laat Belgocontrol, een van de vijf partners in het project, weten in een persbericht. Het project MEDRONA wordt gesteund door de federale overheid.

Uit 136 projectvoorstellen in het kader van Smart Mobility Belgium (SMB), een initiatief van de federale minister van Transport Alexander De Croo (Open Vld) en minister voor Communicatie François Bellot (MR), was MEDRONA een van de 15 geselecteerden. De initiatiefnemers willen een systeem ontwikkelen om op betrouwbare, ecologische en efficiënte manier medische pakketten te transporteren tussen ziekenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om menselijk weefsel, bloed- en urinestalen of apotheekbereidingen.

Binnen het project zullen nu specifieke vliegcorridors tussen ziekenhuizen verder worden onderzocht. Na een reeks testvluchten in 2019 is het de bedoeling dat MEDRONA de wettelijke goedkeuring krijgt voor de toekomstige exploitatie van het dronetransportsysteem voor medische doeleinden in Antwerpen. “Dankzij deze service zullen ziekenhuizen hun patiënten kwalitatief hoogstaande diensten kunnen blijven aanbieden nu de wegen alsmaar meer toeslibben”, zegt Mikael Shamim, coördinator van het moederproject Helicus Aero.