Speelgoed, eten of een knuffel: waarmee doe je je huisdier nu echt een plezier?

Bijna de helft van de Belgische gezinnen heeft een huisdier: 28 procent een kat, 22 procent een hond. Handelsfederatie Comeos berekende dat we met z’n allen bijna 2 miljard euro per jaar uitgeven aan hun eten, verzorging en speelgoed. Op Werelddierendag kan je hen zelfs nog eens extra in de watten leggen. Alleen: doe je dat best met een cadeau, een knuffel of een extra portie eten? We vroegen het aan onze dierendokter Rob Lückerath.