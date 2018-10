Man vindt systeem om everzwijnen weg te houden: "Heel eenvoudig, en het werkt"

Hasselt - Een bewegingssensor die aangesloten is op een sproeier. Meer heb je niet nodig om everzwijnen uit je tuin te houden. Het eenvoudige idee komt van Hasselaar Tony Froyen die het systeem met succes toepast in zijn voortuin. Het is een goedkope en diervriendelijke oplossing tegen de overlast van de everzwijnen.

"Het is een eenvoudig systeem. Het wordt aangedreven met een batterij. Met een schakelaar kan je de gevoeligheid aanpassen", zegt Tony Froyen, in wiens wijk er de jongste tijd wat problemen zijn. "Ze zijn tot in mijn voortuin geweest. Een van de grotere dieren heeft hier zijn behoefte gedaan. Voor de rest hebben ze mijn grasmat ongemoeid gelaten. Maar ze zijn in onze verkaveling op meerdere plaatsen geweest. Een drietal weken geleden bij buurman, die intussen nieuw gras heeft. Ook aan de rand van het bos zijn ze geweest."

Het schrikeffect helpt, zeggen kenners. "Varkens zijn schuwe dieren", zegt Froyen. "Dus als je die doet schrikken, helpt mijn systeem zeker."