CD&V zet kandidate uit de partij na sympathie voor Grijze Wolven

Lokeren - Een kandidate die voor de komende verkiezingen op de lijst van CD&V in Lokeren staat, is uit de partij gezet. Dat gebeurt nadat de vrouw onder vuur kwam te liggen door een filmpje van N-VA over de beruchte extremistische beweging ‘Grijze Wolven’. N-VA suggereert in het filmpje dat meerdere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen banden hebben met de Turkse beweging.

Naast een kandidaat voor Open VLD in Lier komt ook de Lokerse Safiye Calinalti in beeld. Zij staat op de CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de 28ste plaats. Op de beelden is te zien dat ze aanwezig is op meetings waarbij ze de fascistische groet maakt en met de vlag van de Partij van de Nationalistische Beweging zwaait. Daarbij maakt ze het Grijze Wolventeken. “Allesbehalve een toonbeeld van integratie”, klinkt het bij N-VA . “Want op Wikipedia lezen we dat de Grijze Wolven een extreemrechtse, fascistische en racistische vereniging zijn. Van integratie is hier dus allerminst sprake”, aldus N-VA.

BEKIJK OOK. N-VA ‘ontmaskert’ Grijze Wolven bij andere partijen

In Lokeren zelf was kandidate Safiye Calinaliti te aangedaan om te reageren. Lijsttrekker Filip Liebaut was aanvankelijk echter duidelijk. “Een nieuw partijtje moddergooien is begonnen. Nu de N-VA gelinkt worden met Schild & Vrienden willen ook zij oude koeien uit de gracht halen. Een vijftal jaar geleden liet ze zich meeslepen door haar toenmalige Antwerpse vriend richting kringen die niet stroken met onze democratische waarden. Safiye heeft dit zelf op tijd beseft. Ze heeft zowel met deze partner als met de rest van dit milieu gebroken en er ook nadrukkelijk afstand van genomen”, aldus Liebaut.

Vertrouwensbreuk

Toen donderdagavond echter nieuwe recente foto’s uit 2017 opdoken waaruit bleek dat Calinalti nog altijd sympathiseerde met de Grijze Wolven en de partij van Erdogan, besliste het nationaal CD&V-bestuur dan toch om de kandidate uit de partij te zetten.

“Toen de betrokken kandidate ons met volle overtuiging garandeerde dat zij stellig gebroken had met de Grijze Wolven, hebben wij haar het voordeel van de twijfel willen geven. Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat zij ons niet de waarheid heeft verteld”, zegt CD&V Lokeren nu in een mededeling.

“Er is daardoor sprake van een complete vertrouwensbreuk. Op die manier kunnen we niet langer samenwerken. Mevrouw Calinalti heeft dus ook geen plaats meer binnen onze partij”, klinkt het.

Aangezien de verkiezingslijsten al zijn ingediend, is het echter niet mogelijk Calinalti nog van de lijst te halen. “Dat betreuren wij, maar er is geen andere weg. Wij gaan verder campagne voeren, nog meer overtuigd van ons verhaal over respectvol samenleven. Maar respect moet van twee kanten komen.”

“Elke partij proper op zijn eigen”

N-VA plaatste donderdagmiddag een filmpje op Facebook waarin het probeert aan te tonen dat verschillende kandidaten van CD&V, Open VLD, Groen en SP.A dwepen met de Turkse extreemrechtse groepering Grijze Wolven. Het filmpje is een reactie op de Pano-reportage over ‘Schild & Vrienden’, waardoor verschillende kandidaten van de N-VA die banden hadden met de extreemrechtse jongerenbeweging zich genoodzaakt zagen de partij te verlaten.

Op zijn beurt wil N-VA met een filmpje op sociale media nu aantonen dat heel wat kandidaten van andere partijen dwepen met de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Zo is Safiye Calinalti te zien, CD&V-kandidate in Lokeren. Op haar Facebookprofiel plaatste zij in 2014 een foto waarop zij poseert bij een vlag van de MHP, waarvan de Grijze Wolven de jongeren­beweging is. Ook maakt zij met haar pink en wijsvinger de typische groet van de Grijze Wolven.

Verder toont N-VA onder meer hoe Yahya Degirmenci, kandidaat voor Open VLD in Lier, berichten deelde op Facebook waarin de MHP wordt bewierookt. Schepen Muhammet Oktay (Groen) uit Houthalen-Helchteren ontving dan weer de plaatselijke voorzitter van de Grijze Wolven in het lokale asielcentrum. Of zij net als Calinalti daadwerkelijk banden hebben met de Grijze Wolven, of de ideologie van de beweging aanhangen, wordt uit het Facebookfilmpje echter allerminst duidelijk.

‘Proper op zijn eigen’

In het filmpje wordt bovendien Dirk Rochtus als expert aan het woord gelaten. Naast hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de KU Leuven heeft Rochtus ook banden met N-VA. Zo was hij eerder adjunct-kabinetschef Buitenlands Beleid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Daags na het verschijnen van de Pano-reportage over Schild & Vrienden zei N-VA-voorzitter Bart De Wever al dat ‘elke partij proper moet zijn op zijn eigen’. “Iedereen heeft wel extremisten die proberen te infiltreren, religieuze extremisten, Grijze Wolven, noem maar op”, zei De Wever toen.