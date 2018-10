Veertien inspecteurs screenen Gentse sociale woningen

Gent - In Gent screent een veertiental inspecteurs van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zowat 150 huizen in de Bernadettewijk. Sinds woensdag zijn al 60 huizen gescreend, dat is zowat de helft van alle bewoonde sociale woningen. “Het merendeel van de mensen woont hier doodgraag”, zegt Manager Gebouwenwerking Edwin De Ceukelaire op basis van de eerste huisbezoeken.

Na een VRT-reportage over mankementen in enkele huizen staat de toekomst van de Bernadettewijk ter discussie. Burgemeester Termont vroeg dinsdag een herhuisvesting van de gezinnen die in een ongeschikt verklaarde woning verblijven. Het gaat om huizen die last hebben van vocht, schimmel en gebrekkige elektriciteit. De wijk wordt gescreend en er komt een buurtvergadering.

Sinds 2017 wordt een haalbaarheidsstudie gevoerd naar een sloop of renovatie van de vervallen wijk, maar de site staat op een lijst van erfgoed.

WoninGent is verantwoordelijk voor 42 van de 81 ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in Vlaanderen. “We zitten inderdaad met een verouderd patrimonium”, zegt De Ceukelaire. Gent kent bovendien meer ongeschiktheidsverklaringen dan Antwerpen, omdat problemen er vroeger gedetecteerd worden. WoninGent bekijkt donderdag of ze problemen ook vroeger kan opsporen, waardoor meldingen bij de wooninspectie vermeden kunnen worden.

Ondertussen heeft de bewuste wijk de Gentse kiescampagne volledig naar zich toegetrokken. De Gentse sp.a zit op ramkoers met N-VA-leden van de Vlaamse regering nadat Liesbet Homans het stadsbestuur had verweten te talmen in het dossier. Rudy Coddens noemde dat woensdag “leugens”. De site staat op een lijst van erfgoed. “Dat betekent dat ze een statuut heeft waarbij je niet kan doen wat je wil.” Daarop gaf Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan dat Onroerend Erfgoed Vlaanderen in het verleden al vier keer positief advies heeft verleend voor de sloop van de Tuinwijk. “Dat klopt niet”, zegt het stadsbestuur donderdag. “Geen enkel van die adviezen had betrekking op de typische huisjes die getoond werden in de reportage.”

De adviezen waar N-VA naar verwijst gaan volgens het stadsbestuur over onderdelen van de tuinwijk die niet behoren tot de oorspronkelijke bouwfase van begin jaren ‘20, maar over archeologie, over achteraf bijgebouwde meergezinswoningen en over een vleugel van het schoolgebouw in de wijk. Die gebouwen werden trouwens ook gesloopt, WoninGent bouwde er al nieuwe sociale woningen. “De uitspraken van de minister-president zijn dus naast de kwestie”, zegt SP.A.

Donderdag buigt de raad van bestuur van WoninGent zich over de toekomst van de woonblok. Die zal mogelijk versneld gesloopt worden, gezien zowel Vlaanderen, het Gentse stadsbestuur als de huisvestingsmaatschappij het eens lijken dat dit een mogelijke piste is.