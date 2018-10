Dader doodgeschoten tijdens overval op benzinestation: uitbater aangehouden

Een overval op een benzinestation in Comblain-au-Pont, in de provincie Luik, is in de nacht van woensdag op donderdag verkeerd afgelopen. Een van de overvallers werd neergeschoten door de uitbater en overleed aan zijn verwondingen. Dat heeft het parket van Luik bevestigd. De uitbater werd opgepakt en aangehouden, aldus de substituut van de procureur des konings.