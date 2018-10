N-VA verliest fors in nieuwe peiling

“Dit is geen goede peiling voor ons”, zegt Bart De Wever (N-VA). Foto: Photo News

Mochten er nu federale verkiezingen zijn, dan haalt N-VA 7,4 procent minder dan de monsterscore van 32,4 procent in 2014. De Vlaams-nationalisten blijven wel met voorsprong de grootste partij. Groen gaat er 5,5 procent op vooruit, net als Vlaams Belang. Dat blijkt uit een nieuwe peiling die VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir lieten uitvoeren door Ipsos.

Als we nu zondag naar de stembus moesten trekken voor federale verkiezingen, dan haalde de N-VA 25 procent van de stemmen. Daarmee blijft ze met voorsprong de grootste partij - CD&V volgt op plaats 2 met 17,2 procent - maar het verlies is met 7,4 procent wel significant. Voorzitter Bart De Wever reageert teleurgesteld aan VTM Nieuws. “Dit is geen goede peiling voor ons. Ik zie ook dat al ons verlies naar Vlaams Belang gaat. Mensen zijn de migratiecrisis duidelijk beu.”

Groen en Vlaams Belang zijn de winnaars van de Grote Peiling. Beide groeien met 5,5 procent in vergelijking met de verkiezingen van 2014. Groen wordt de op twee na grootste partij, met 14,1 procent van de stemmen. Tot grote tevredenheid van voorzitster Meyrem Almaci. “Er beweegt duidelijk iets in de maatschappij”, zegt ze aan VTM Nieuws. “Mensen willen oplossingen en die bieden wij hen.”

Meyrem Almaci (Groen): “Mensen willen oplossingen en die bieden wij hen” Foto: BELGA

“Peilingen zijn maar peilingen”

Vlaams Belang haalt 11,3 procent, volgens Tom Van Grieken een gevolg van een weinig daadkrachtig N-VA-bestuur. “Steeds meer mensen zien dat de N-VA veel woorden, maar weinig daden heeft”, zegt hij. “De mensen laten zich niets meer wijsmaken.”

CD&V blijft de op een na grootste partij, met 17,2 procent. Een lichte daling met 1,4 procent in vergelijking met 2014. Voorzitter Wouter Beke reageert toch tevreden. “Ik voel aan dat er wel vertrouwen is”, zegt hij aan VTM Nieuws. “De lijn van respect, fatsoen en gezond verstand wordt geapprecieerd en dat weerspiegelt zich in de resultaten in de peiling.”

Open VLD doet het dan weer 2,7 procent slechter dan vier jaar geleden: de liberalen stranden op 12,8 procent, maar “peilingen zijn maar peilingen”, relativeert voorzitster Gwendolyn Rutten.

Sp.a gaat er 1,9 procent op achteruit en haalt nog 12,1 procent van de stemmen. PVDA doet het tot slot goed in de peiling. De partij stijgt met 1,6 procent, maar strandt met 4,4 procent wel net onder de kiesdrempel.

Foto: Photo News

Charles Michel wipt over Bart De Wever

De Grote Peiling peilde ook opnieuw naar de populariteit van individuele politici. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft daarin de populairste: 57 procent van de Vlamingen kruiste ’ja’ aan bij de vraag of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen, 29 procent antwoordde ‘neen’. N-VA-voorzitter Bart De Wever verliest zijn tweede plaats aan premier Charles Michel: De Wever volgt nu op plaats drie met 55 procent ja-stemmen en 32 procent tegen.

Groen en Vlaams Belang zijn de winnaars van de Grote Peiling. Beide groeien met 5,5 procent in vergelijking met de verkiezingen van 2014. Groen wordt de op twee na grootste partij, met 14,1 procent van de stemmen, Vlaams Belang haalt 11,3 procent.

CD&V blijft de op een na grootste partij, met 17,2 procent. Een lichte daling met 1,4 procent in vergelijking met 2014. Open VLD doet het dan weer 2,7 procent slechter dan vier jaar geleden: de liberalen stranden op 12,8 procent. Sp.a gaat er 1,9 procent op achteruit en haalt nog 12,1 procent van de stemmen. PVDA doet het tot slot goed in de peiling. De partij stijgt met 1,6 procent, maar strandt met 4,4 procent wel net onder de kiesdrempel.