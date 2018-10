Mysterieuze moord op vrouw houdt speurders in de ban, tot haar fitbit hen naar onverwachte dader leidt

De mysterieuze moord op een 67-jarige vrouw uit San Jose in de Amerikaanse staat Californië is opgelost, dankzij de data op haar fitbit. Het elektronische horloge, dat allerlei data bijhoudt over de activiteiten van de drager, bracht de speurders rechtstreeks naar een verrassende dader.

De laatste keer dat Anthony Aiello (90) zijn stiefdochter Karen zag, was tijdens een gezellig avondje in haar huis in San Jose. Ze aten zelfgemaakte pizza en biscotti’s, waarna ze blij met hem naar de deur wandelde. Als dankbaarheid gaf ze hem nog twee rozen mee, voordat ze hem uitzwaaide op zijn weg naar huis. Of dat beweerde de 90-jarige Aiello toch.

Anthony Aiello. Foto: San Jose Police Department

Er waren geen getuigen, dus de man dacht dat niemand zijn verklaring ooit zou tegenspreken. Maar dat was zonder een onopgemerkte observant gerekend. Rond de linkerpols van de vrouw hing immers een Alta HR, die alle data over haar bewegingen doorstuurde naar haar computer. Speurders zagen door de informatie van de vrouw haar fitbit, die onder andere haar fitnessactiviteiten en aantal stappen registreerde, dat de namiddag was geëindigd in moord.

Pas vijf dagen na haar dood werd Karen Navarra ontdekt in haar huis door een collega. De zaak leek mysterieus, haar einde tragisch. Op haar hoofd en in haar nek waren snijwonden het bewijs van een zwaar gevecht. Dat reflecteerde ook haar fitbit. Om 15.20 uur stipt zagen de speurders hoe haar hartslag plots enorm aan het pieken was, net op het moment dat Aiello daar geweest was. Acht minuten later was er geen enkele hartslag meer te bespeuren.

De 90-jarige stiefvader werd vorige week dan ook gearresteerd op verdenking van moord, gevat door een fitbit.