Feestje van politieagent waarop geslacht van baby wordt onthuld oorzaak van zware bosbranden

Het feestje van een agent van de Amerikaanse grenspolitie waarop het geslacht van zijn baby wordt onthuld, heeft geleid tot een grote bosbrand. Dat melden Amerikaanse media.

De 37-jarige Dennis Dickey uit Tuscon (Arizona, Verenigde Staten) had voor familie en vrienden een feestje georganiseerd nabij het Coronado National Forest waarop hij en zijn echtgenote het geslacht van hun baby zouden bekendmaken. Dat deden ze door te schieten op een doelwit waarin een kleurstof zat: roos voor als het een meisje zou zijn, blauw voor als het een jongen zou zijn.

Dickey schoot op het doelwit, dat daarop explodeerde en vuur vatte. Dat vuur verspreidde zich snel en zette uiteindelijk 47.000 hectare bos en natuur in lichterlaaie.

Brandweerlieden van tenminste 20 korpsen hebben een week lang tegen het vuur gevochten. De grote brand werd bekend onder de naam Sawmill Fire.

De feiten dateren van 23 april 2017. Deze week werd Dickey veroordeeld tot een schadevergoeding van 8 miljoen dollar (7 miljoen euro, red.) betalen, te beginnen met een eerste betaling van 100.000 dollar (86.000 euro, red.), gevolgd door maandelijkse betalingen. Hij krijgt ook vijf jaar voorwaardelijk.

“Ik voel me hier zo vreselijk over. Het was waarschijnlijk een van de slechtste dagen van mijn leven”, zei Dickey over de brand.

Het is niet bekend of de baby nu uiteindelijk een jongen of een meisje was.