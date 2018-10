Virale video van jonge vrouw die klappen kreeg van man die haar lastigviel: aanvaller moet naar de cel

De man die afgelopen zomer een jonge vrouw had toegetakeld nadat zij hem had aangesproken op ongewenst gedrag, moet zes maanden naar de cel. Dat heeft een Franse rechter beslist.

De beelden van de aanval gingen via sociale media de hele wereld over. De 22-jarige Marie Laguerre kreeg bij een café in Parijs te maken met ongepaste commentaar, vieze geluiden en obscene handgebaren van een voorbijganger. Dat liet de Française niet zomaar gebeuren, ze riep dat de man moest zwijgen. “Ik voelde mij beledigd en wilde me niet laten doen”, vertelde ze eerder tegen Le Parisien.

BEKIJK OOK. Marie (22) krijgt klap in het gezicht terwijl vol terras toekijkt: “Hij riep vieze dingen, maar ik liet me niet doen”

Ze wandelde verder, maar de man had zich intussen omgedraaid, liep naar Marie en gaf haar ten overstaan van een terras vol een klap in het gezicht. Hij zou bovendien een asbak naar de jonge vrouw hebben gegooid. Het incident werd gefilmd door bewakingsbeelden van een café. Marie zette die beelden op Facebook, met een duidelijke boodschap voor vrouwen die met geweld te maken krijgen: “We moeten niet langer zwijgen.”

De man kon eind augustus opgepakt worden. Het ging om de 25-jarige Fariz M.. Tijdens zijn proces gaf hij toe dat hij Laguerre had aangevallen, maar hij ontkende dat hij seksistisch was geweest of obscene handgebaren had getoond. De man werd uiteindelijk schuldig bevonden aan ‘geweld met het gebruik of de dreiging van een wapen’, maar niet voor seksuele intimidatie, omdat er onvoldoende gronden waren om hem daarvoor te veroordelen. Donderdag werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Hij moet ook een schadevergoeding van 2.000 euro betalen en mag geen contact hebben met Marie.

Officieren van justitie omschreven Firaz M. als ‘gewelddadig en impulsief’.