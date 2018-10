Bijna helft Brusselse daklozen zegt al aangevallen of geslagen te zijn

Brussel -

Bijna de helft (45 procent) van de Brusselse daklozen zegt al aangevallen of geslagen te zijn. Dat blijkt donderdag uit de eerste resultaten van een onderzoek van de Campagne 400 Daken. Die werd genoemd naar het aantal van 400 daklozen die in 2014 in Brussel geteld werden. Vandaag wordt dat aantal geraamd op 700 mensen.