EUROPA LEAGUE. AC Milan en Arsenal blijven foutloos

Op de tweede speeldag van de groepsfase van de Europa League hebben de Europese grootmachten geen fout gemaakt. AC Milan haalde in eigen huis een achterstand op tegen Olympiakos, Arsenal B kende geen problemen in Azerbeidzjan

Groep F.

AC Milan kwam in het eigen San Siro al snel op achterstand tegen Olympiakos Piraeus. Na een kwartier opende Miguel Ángel Guerrero de score voor de Grieken. Maar in negen dolle minuten in de tweede helft trokken de Italianen het laken toch nog naar zich toe. Patrick Cutrone trof raak in de 70e en 79e minuut, tussendoor scoorde ook Gonzalo Higuaín nog.

In de andere match in Groep F had Real Betis meer dan zijn handen vol met het nietige F91 Dudelange uit Luxemburg. Maar in de tweede helft plooiden de Luxemburgers dan toch en werd het finaal nog 3-0.

Groep E.

Arsenal blijft op kop van Groep E na een 0-3-zege op het veld van FK Qarabag uit Azerbeidzjan. Sokratis Papastathopoulos zette Arsenal, dat onder meer Lacazette en Özil op de bank hield, al na vier minuten op rozen. In de tweede helft diepten Emile Smith-Rowe en Matteo Guendouzi de score voornog uit.

Arsenal deelt de leidersplaats met Sporting Lissabon. Dat leek lange tijd op een verlies af te stevenen bij Vorskla Poltava, maar in de blessuretijd bogen de Portugezen nog een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege. Bij Sporting stond Abdoulay Diaby - ex-Club Brugge - in de basis. Maar het was zijn vervanger Jovane Cabral die in de 93e minuut de winning goal scoorde.

Groep B.

In Groep B verloor Celtic in Zwitserland de strijd om de eerste plaats van Red Bull Salzburg. Rode Duivel Dedryck Boyata mocht uiteraard starten in de defensie van de Schotten en zag zijn team al na twee minuten op voorsprong komen met een goal van Odsonne Edouard. Maar in de tweede helft nam de thuisploeg nog ruim de maat van Celtic. Het werd 3-1.

Het Duitse Leipzig herstelde zich van zijn eerste nederlaag op de openingsspeeldag tegen Salzburg door op verplaatsing met 1-3 te winnen bij Rosenborg BK.

Groep C.

Girondins de Bordeaux blijft ook in Europa op de sukkel. De Fransen, die in de laatste voorronde AA Gent uitschakelden, staan met nul op zes na thuisverlies (1-2) tegen FC Kopenhagen. Een doelpunt van Pieros Sotiriou vlak voor de rust leek de match in een beslissende plooi te leggen. Ook al omdat Francois Kamano twee minuten later een strafschop miste voor de thuisploeg. Die gelijkmaker kwam er dan toch in de 84e minuut via Younousse Sankharé. Maar Kopenhagen pakte dankzij invaller Robert Skov in de 92e minuut alsnog de drie punten.

In die andere match in Groep C won Zenit nipt met 1-0 van Slavia Praag. Aleksandr Kokorin lukte diep in de tweede helft de enige treffer.

Groep A.

Ivan Trickovski (ex-Club Brugge en Waasland-Beveren) bracht AEK Larnaca verrassend op voorsprong op het veld van Bayer Leverkusen, maar de Cyprioten zouden uiteindelijk toch niks rapen in Duitsland. Het werd 4-2.

Leverkusen staat samen met FC Zürich aan de leiding Groep A . De Zwitsers wonnen in eigen huis met het kleinste verschil van het Bulgaarse Loedogorets: 1-0.

Groep D.

Het slechtste nieuws van de avond kwam uiteraard uit Groep D waar Anderlecht tegen een nieuwe Europese blamage aanliep. De Brusselaars verloren in eigen huis met 0-2 van Dinamo Zagreb. Lees het volledige verslag hier.

Anderlecht is met nul punten nu helemaal alleen laatste in Groep D. In de andere groepsmatch rekende het Turkse Fenerbahce met 2-0 af met FC Spartak Trnava. De Algerijnse spits Islam Slimani nam beide doelpunten voor zijn rekening.

