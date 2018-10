Vandaag maakt Martinez selectie Rode Duivels bekend: tijd voor Denayer, Praet en Kabasele?

Roberto Martinez maakt vandaag zijn selectie bekend voor de thuisinterlands tegen Zwitserland (op vrijdag 12 oktober voor de Nations League) en Nederland (vriendschappelijk op dinsdag 16 oktober). Dennis Praet, Christian Kabasele en Jason Denayer mogen hopen op een selectie.

De bondscoach krijgt met heel wat geblesseerden af te rekenen. Recordinternational Jan Vertongen is out met een scheur in de hamstrings en het is nog maar de vraag of hij het volgende rondje interlands in november tegen IJsland en in Zwitserland haalt. Ook Mousa Dembélé, net zo min als Vertonghen woensdag in actie met Tottenham tegen Barcelona, haakt af. Kevin De Bruyne is er ook nog altijd niet bij. Christian Benteke is niet fit.

Het is uitkijken wie van het viertal debutanten van de vorige keer – Timothy Castagne, Birger Verstraete, Leandro Trossard en Hans Vanaken – Martinez er opnieuw bijhaalt. Het is nagenoeg zeker dat Dennis Praet erbij zal zijn. Na het uitvallen van Vertonghen en de moeilijkheden van Leander Dendoncker, die zelfs niet in de selectie bij Wolverhampton geraakt, stijgen ook de kansen van Christian Kabasele en Jason Denayer voor een plaatsje in de selectie. Denayer, na het EK 2016 nooit geselecteerd door Martinez en sinds begin dit seizoen basisspeler bij Lyon, werd twee keer bekeken.