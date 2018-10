Hein Vanhaezebrouck heeft boodschap na nederlaag: “Spelers moeten opstaan en laten zien wie ze zijn”

Wat zeg je na een pijnlijke nederlaag tegen Dinamo Zagreb (0-2)? Dat het tij moet keren en dat je als club nood hebt aan een zege opdat de trein opnieuw aan het rollen gaat. Wachten op de klik, getekend Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck kon niet anders dan zich neerleggen bij de nederlaag. “Ik winst van bij de loting dat dit Zagreb een sterk team was”, bewierookte de Anderlecht-coach zijn tegenstander. “Nieuwe coach, goede jongeren, sterke bank ook. Vandaag brachten ze hun derde spits aan de aftrap en die deed het zeer goed. Zagreb is duidelijk de groepsfavoriet. Tegen Trnava halen ze zes op zes en met twaalf punten zullen ze onbereikbaar zijn. Ik hoop dat we in de terugmatch in Zagreb nog kunnen spelen voor de kwalificatie.”

Eigen voet geschoten

Maar had Anderlecht de nederlaag vooral niet aan zichzelf te wijten? Goals werden te gemakkelijk weggegeven, zag ook de coach. “Ik vraag mijn jongens om domme dingen te vermijden: de goals en kaarten zoals vandaag. Dat is vrij eenvoudig te vermijden. En toch schieten we weer in onze eigen voeten. Ik vraag niet om te tackelen in de zestien, ik vraag niet om rood te pakken. Er is gewoon een gebrek aan leiderschap vandaag. Niemand pakt de leidersrol op zich om de groep scherp en wakker te houden. Velen kijken dan naar de kapitein maar er zijn er nog die die verantwoordelijkheid kunnen pakken. Je moet mekaar pushen maar dat gebeurt niet. Als je negatieve spiraal zit, is het niet evident om groep te pushen. Je kan van langs de kant wel vanalles roepen maar eens op het veld moeten zij de draad oppikken. Ze moeten zelf rechtstaan en laten zien wie ze zijn.”

Maar de omstandigheden zijn moeilijk, beseft de coach.“Het is geen kwestie van willen of kunnen. Het is onzekerheid, de moeilijke omstandigheden, zorgen dat je die verkeerde pass niet speelt. Milic bijvoorbeeld blijft het proberen, dat moet ik appreciëren. Het is niet altijd geslaagd. Maar er zijn er die de moeilijke pass vermijden. De diagonalen die we vaak hanteren? Bornauw deed dat in het begin van het seizoen fantastisch maar hem zie ik niet meer. We kiezen achteraan voor de voorzichtige pass in plaats voor de diagonaal. Dat is nochtans een wapen waarmee we ploegen pijn doen. We gaan toch moeten proberen bepaalde ballen te spelen.”

Niet moedeloos

De coach zelf weigerde de schouders te laten hangen. “Ik mag niet moedeloos worden”, klonk het. “En ik heb nog niet het gevoel dat het hopeloos is. We kunnen meer dan wat we nu brengen. Er zit meer in, we moeten het er uit halen. Het is simpel: we moeten terug een match winnen om uit die spiraal te geraken. Zondag is het tegen een ploeg (Zulte Waregem, red) in een gelijkaardige situatie maar zij hebben niets te verliezen, wij wel. ’t Is zondag weer van moeten. Ik hoop dat mijn spelers mentaal en fysiek gerecupereerd zijn.”