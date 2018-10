Chirurg geeft vrouwen stiekem drugs tijdens de seks, maar spelletjes kennen dodelijke afloop

Een Duitse dokter heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de dood van een vrouw, nadat hij haar verleidde tot een dodelijk seksspel. De plastische chirurg David N. smeerde zijn penis in met cocaïne en bedwelmde zo verschillende dames. De zaak kwam pas aan het licht, toen één van hen stierf onder invloed in een zwaar auto-ongeluk. Dat heeft de regionale rechtbank van Maagdenburg in het noordoosten van Duitsland gehoord, zo schrijven verschillende Duitse media.

De rechtszaal in Maagdenburg zat stampvol, toen openbare aanklager Eva Vogel de aanklacht voorlas: een ellenlange waslijst van feiten vol seks en drugs. David N., geboren in Oostenrijk, zwijgt. Af en toe knikt hij gedecideerd of geeft hij een kort antwoord, waarna hij zich naar zijn advocaat toedraait. De ernst van de zaak druipt van zijn gezicht, zo schrijft Focus Online.

Niet één keer, maar talloze keren manipuleerde hij vrouwen, zodat ze onder invloed zouden zijn tijdens zijn hevige vrijpartijen. De werkwijze van de gerenommeerde plastische chirurg varieerde van keer tot keer. Soms deed hij drugs in hun glazen champagne, soms smeerde hij cocaïne onder zijn voorhuid zonder dat de vrouwen daarvan wisten. En dat allemaal zodat ze aan al zijn wildste wensen zouden voldoen.

Gefilmd en gedrogeerd

Maar één van die “seksspelletjes” liep in februari dodelijk af. De 38-jarige Yvonne reageerde immers niet zoals alle anderen, tijdens de orale en anale seks. Terwijl hij haar filmde, werd ze plots kortademig en kreeg ze amper lucht binnen. Snel daarna lag haar bewusteloze lichaam aan zijn voeten. David N. slaagt er nog in om haar te reanimeren, maar zes dagen later is het voorbij. Het ziekenhuis verklaart haar hersendood en de stekkers worden uitgetrokken. Het rapport van de wetsdokter was duidelijk: een overdosis cocaïne.

Die zaak bracht de bal aan het rollen. Tijdens het onderzoek naar de voormalige hoofdarts van het ziekenhuis van Halberstadt bleek immers dat Yvonne niet de enige was, die onwetend voor de charmes van de chirurg was gevallen. In het totaal kwamen er tien vrouwen naar voren, die tussen september 2015 en februari dit jaar in Berlijn, Hermsdorf en Halberstadt het slachtoffer werden van zijn spelletjes. Eén van hen raakte in een auto-ongeluk verwikkeld door de drugs, een andere heeft nog altijd last van zenuwtrekken door de cocaïne. Dat weet de Middeldeutsche Zeitung.

Procedurefouten versus moord

De twee advocaten van David N. eisten een schorsing van de zaak wegens procedurefouten. In tweede instantie wilden ze het publiek bannen uit de zaal. Maar daar wil justitie niets van weten en de verzoeken werden niet ingewilligd. In de loop van het proces zal de openbare aanklager moeten beslissen of David N. terecht zal staan voor moord (met voorbedachten rade) of voor doodslag.