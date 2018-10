Club Brugge weigerde al bod op goudhaantje Danjuma

Woensdag de auteur van een klassegoal in de Champions League, vandaag allicht voor het eerst A-international bij Oranje. Het gaat hard voor Arnaut Danjuma (21). Club Brugge klopte deze zomer Ajax en enkele Premier League-teams voor de handtekening van de Nigeriaanse Nederlander en had hem eind augustus alweer met forse winst kunnen verkopen. “Maar zowel hij als wijzelf willen eerst voor de prijzen gaan”, zegt Club-manager Vincent Mannaert.

Twee jonge Nederlanders schitterden deze week in de Champions League. Pablo Rosario (21) zette PSV met een trap in de kruising op voorsprong tegen Inter en Arnaut Danjuma (21) scoorde een juweel van een gelijkmaker op bezoek bij Atlético Madrid. Bondscoach Ronald Koeman wrijft zich in de handen en neemt beide belofte-internationals meer dan waarschijnlijk op in zijn selectie voor de interlands tegen Duitsland en België. Al was het maar omdat Danjuma ook voor Nigeria kan uitkomen en officiële minuten tegen Duitsland hem volgens de FIFA-regels definitief toewijzen aan Oranje.

Atlético-coach Diego Simeone sprak twee dagen op rij met lof over “het nummer 47” van Club en zijn doelpunt werd genomineerd voor Beste Goal van de Week in de Champions League. Danjuma’s rivalen: Paulo Dybala, Ivan Rakitic en Neymar. Geen wonder dat Nederlandse media zich afvragen waarom de traditionele topclubs de flankspeler uit hun handen lieten glippen. Vorig seizoen maakte Danjuma furore bij NEC in de Nederlandse tweede klasse.

“Er was wel degelijk interesse van die topclubs, maar wij speelden iets sneller op de bal”, zegt Club-manager Vincent Mannaert. “We hielden al een tijdje rekening met een vertrek van Limbombe en we zagen in Arnaut een interessante vervanger. Toen andere clubs zich roerden, stond zijn beslissing al vast. Club Brugge heeft in Nederland ondertussen een goeie reputatie als het gaat om het lanceren en herlanceren van spelers uit de Ere- of Eerste Divisie.”

Onder meer Ajax en enkele teams uit de Premier League probeerden de transfer naar Club nog te kapen, maar vingen bot. Er is misschien nog een andere reden waarom de Nederlandse topclubs laat in actie schoten, meent Mannaert. “Arnaut moest op een bepaald moment vertrekken bij de jeugd van PSV en vaak krijgt iemand dan een stempel mee. Hetzelfde gebeurde met Thomas Meunier, Nacer Chadli bij Standard, Hans Vanaken bij PSV of Mats Rits bij Ajax. Allen spelers die nadien bij een kleinere club terechtkwamen en daar weerbaarheid opdeden. Die weerbaarheid vinden wij net waardevol bij Club.”

En die weerbaarheid springt ook de topclubs in het oog. “Als Simeone met lof zwaait voor Danjuma, is dat ook en vooral omdat hij ziet dat Arnaut ook zijn deel van het verdedigende werk opknapt. Dat is voor Simeone minstens zo belangrijk als zijn goal.”

Eerst prijzen winnen

De vraag is niet of, maar wanneer Club Danjuma voor een miljoenenbod verkoopt. Een eerste bod is er zelfs al geweest, eind augustus, maar het werd afgewezen door Club. “Er lag inderdaad al na enkele weken een stevig en concreet voorstel op tafel, maar we zijn er de club niet naar om te kiezen voor het snelle geld”, zegt Mannaert. “En ook Arnaut laat zijn hoofd niet gek maken. Hij weet heel goed dat hij bij Club een passend podium krijgt om zijn talent te laten zien. En hij heeft persoonlijkheid genoeg om nee te zeggen als de kleppers te vroeg aan zijn deur staan.”

“Zowel hij als wij willen voor de prijzen gaan. De ervaring leert dat spelers de beste transfers maken als ze een collectieve trofee hebben gewonnen. Dat was zo met Mat Ryan na de bekerwinst, het was ook zo met Thomas Meunier en José Izquierdo. Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby zouden nooit bij een mooie club zijn terechtgekomen zonder de titel van Club afgelopen seizoen.”

Dus blijft Danjuma tot zeker volgende zomer bij Club. Wat daarna? “In het voetbal kan je niet al te ver vooruit kijken”, zegt Mannaert. “Ik stel alleen vast dat Arnaut de lat voor zichzelf heel hoog heeft gelegd. Daar is niets verkeerd mee, integendeel. Laat hem eerst maar hard werken om die ambitie waar te maken.”