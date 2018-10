Stille getuige van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog: de beer die een Joods jongetje troostte tijdens de Holocaust

Een oude teddybeer staat voortaan achter glas in de Mechelse Kazerne Dossin als stille getuige van de gruwelen van ­de Tweede ­Wereld­oorlog. De Joodse peuter Norbert kreeg de knuffel van zijn Kortrijkse onderduikzusje Mona. Een klein moment van troost, in een tijd waarin bijna zijn hele familie de dood vond in concentratiekampen. “Die beer was mijn steun en toe­verlaat”, zegt Norbert Vos-Obtsfeld (77) nu. “Toen heb ik nooit beseft wat het allemaal betekende”, zegt Mona Verhage (83).

“Mona en ik zijn nog altijd als broer en zus. Misschien zelfs nog dichter. We bellen mekaar twee, drie keer per week. Nog altijd. Ik voel een enorme erkentelijkheid naar de familie van Mona toe. Het is dankzij hen dat ik leef. Dat mijn moeder en ik de oorlog hebben overleefd.”

We schrijven 1942. Het is november, en op een avond stapt Léa samen met haar zoontje van goed een jaar een café binnen in Kortrijk. Ze was op dat moment al een tijdje gevlucht uit hun thuis in Antwerpen. Haar man was gevat ...