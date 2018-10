Hoe een omstreden standbeeld met ‘troostmeisjes’ 73 jaar na WOII de relaties tussen San Francisco en Osaka vertroebelt

Het is al sinds de Tweede Wereldoorlog een historisch twistpunt: de precieze rol van 200.000 ‘troostmeisjes’, eufemisme voor seksslavinnen. Door het Japanse Keizerrijk gedwongen ingezet om het moreel van de troepen aan het front hoog te houden. En 73 jaar na de oorlog, doet een “verboden” bronzen standbeeld van drie troostmeisjes in San Francisco de discussie over de historische schandvlek weer oplaaien.