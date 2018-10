Anderlecht na de nederlaag: doelman Didillon vindt dat ploegmaats zichzelf in vraag moeten stellen

Anderlecht - Anderlecht verloor vanavond in eigen huis met 0-2 van Dinamo Zagreb in de Europa League. Doelman Thomas Didillon speelde zelf een sterke wedstrijd en reageerde na afloop ontgoocheld.

“We zijn zwaar teleurgesteld, omdat het een wedstrijd was die we absoluut moesten winnen”, vertelde de Fransman. Hij ontkende niet dat paars-wit momenteel in crisis verkeert. “Iedereen moet zichzelf in vraag stellen en werken ten dienste van het collectief. Alleen zo kunnen we uit deze crisis geraken. Elke wedstrijd opnieuw zeggen we tegen onszelf dat dit het goede moment is, maar telkens loopt er niks zoals gepland. Wat er ook gebeurt, we moeten verenigd blijven.”

Alleen een snelle driepunter kan Anderlecht volgens de 22-jarige doelman redding brengen. “Ik ken geen betere remedie dan de zege. We zijn allemaal competitiebeesten, en willen wedstrijden winnen. Dat is waarom we aan topsport doen. Het is nu aan ons om alles boven te halen om de zaak te doen keren. We weten dat we de kwaliteiten hebben, maar we moeten ons met z’n allen samen over deze moeilijke periode zetten.”