Zo veel kost crimineel onderzoek in Belgie: hoe ouder het lijk, hoe duurder de autopsie

Een autopsie op een slachtoffer dat al langer dan twee dagen dood is, kost meer dan het onderzoek van iemand die net gestorven is. Dat blijkt uit de nieuwe ­tarieven voor gerechtelijke experts die de FOD Justitie gisteren in het staatsblad publiceerde. Gerechtspsychiaters en de onderzoekers in witte pakken zien hun loon voor het eerst sinds 2013 met gemiddeld 4,65 procent stijgen.

AUTOPSIE. Hoe ouder een lijk is, hoe meer een wetsdokter mag aanrekenen voor het onderzoek. Zo kost een volledige autopsie vanaf nu 469,36 euro per lichaam, tenzij het slachtoffer al langer dan twee dagen overleden is. Dan mogen dokters 619,06 euro aanrekenen. “Dat komt uiteraard omdat een lichaam begint te ontbinden”, zegt wetsdokter Werner Jacobs. “Het hogere tarief is niet omdat het onaangenaam werken is, wel omdat zo’n onderzoek technisch moeilijker is.”

VINGERAFDRUK. Om met een borsteltje op ...